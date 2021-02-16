Kipling攜手Anna Sui讓夢想成真 女孩最愛聯名袋包吹起浪漫風

比利時袋包品牌Kipling和深受女孩喜愛的華裔設計師Anna Sui合作，打造出如同夢幻世界的氛圍，更讓經典袋包化身乘載夢想的容器，畫龍點睛的讓整體造型更完整，呼應了品牌2021秋冬系列主題「活在夢想裡、活出精彩」的理念。

紐約時裝周如火如荼的進行中，雖然都改以線上預錄發表，但仍驚喜不斷，就如同Kipling和以浪漫風格見長的ANNA SUI合作，打造聯名系列包款，而這也是品牌首次參與時裝周的日程。受到新冠肺炎的影響，但也啟發了設計師Anna Sui對於這季的想像，她認為「生活的困境將變成迷幻的色彩和圖案，且充滿生氣」，於是聯想到60年代的經典電影《Wonderwall》並把當年的氛圍，包括嬉皮風格、復古以及搖滾明星的元素，帶入秋冬系列中，打造宛如夢幻般的人生。因此，電影中的黑白鏡頭對比，Anna Sui大量運用了明亮色彩與無色的反差來呈現，透過人造皮革、復古條紋、手工質感的針織單品和粗花呢格子等，能夠塑造當時氣氛的素材來設計，並帶出迷幻感。

而穿插在猶如搖滾明星般造型中的Kipling的經典袋包，在維持原有的輪廓之下，融入了ANNA SUI格調的鮮明圖騰，以及專屬這一季的新款紋飾，使用衍縫或是印花的技巧來製成包括肩背包、手提包或是登機箱、斜背包等。帶有神秘紫為主要配色的袋包，完整了ANNA SUI這季的概念，而品牌也希望藉由這由這些包款，能夠讓消費者也能尋覓到屬於自己的美好世界。同時Kipling也表示與ANNA SUI聯名的包款，最快將於9月於官網和全球指定門市銷售。

Kipling和ANNA SUI合作，打造聯名系列袋包並於2021秋冬紐約時裝周期間曝光。圖／CFDA提供

Kipling和ANNA SUI合作，打造聯名系列袋包並於2021秋冬紐約時裝周期間曝光。圖／CFDA提供

Kipling和ANNA SUI合作，打造聯名系列袋包並於2021秋冬紐約時裝周期間曝光。圖／CFDA提供

Kipling和ANNA SUI合作，打造聯名系列袋包並於2021秋冬紐約時裝周期間曝光。圖／CFDA提供