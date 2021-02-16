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「女神降臨」黃寅燁背CELINE三角手袋 一個轉身也帥炸

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
大陸男星蔡徐坤選用Triangle Bag Triomphe Canvas款式。圖／取自微博
大陸男星蔡徐坤選用Triangle Bag Triomphe Canvas款式。圖／取自微博

雖然韓劇「女神降臨」已經播畢，但兩位男主車銀優、黃寅燁的高人氣仍餘波盪漾，尤其黃寅燁雖是男二，以30歲的年齡演高中生不但不違和，還因歌聲動聽、演技自然的帥氣，贏得戲迷和粉絲的高度關注，他近日在IG放上詮釋CELINE 2021春夏男裝三角郵差包款的照片，更是一個轉身、帥度爆棚。

除了黃寅燁，大陸女星宋妍霏也以漁夫帽搭襯這款男裝系列的手袋，她選用的是Triomphe凱旋門鎖鍊印花款，「偶像練習生」第一名出道的蔡徐坤，也選搭同樣款式。去年夏季在IG播出的CELINE HOMME「The Dancing Kid」大秀，既有清教徒式的暗黑西裝，也有屁孩的鬆垮針織衫，都來自對新世代青少年文化觸覺敏銳的創意總監Hedi Slimane之手，壓軸的亮澤皮革外套繡上夜光The Dancing Kid字樣，呼應年輕人在派對掛起的LED燈串，大量出現的破洞牛仔褲也呈現了任性自由的年輕風格。

而黃寅燁等名人詮釋的三角形包款（Triangle Bag）出自此系列配件，來自郵差包的延伸，推出「The Dancing Kid」秀上的小牛皮款式，純白洗鍊，是造型的醒目焦點；另一款則設計為Triomphe凱旋門鎖鍊印花，具有品牌辨識度，是實用百搭的貼身輕便手袋。

大陸女星宋妍霏選用Triangle Bag Triomphe Canvas款式。圖／取自微博
大陸女星宋妍霏選用Triangle Bag Triomphe Canvas款式。圖／取自微博
CELINE Triangle Bag為2021春夏季男裝系列的單品。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Triangle Bag為2021春夏季男裝系列的單品。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triangle Bag小牛皮款式，38,500元。圖／取自CELINE官網
Triangle Bag小牛皮款式，38,500元。圖／取自CELINE官網
「女神降臨」黃寅燁詮釋CELINE Triangle Bag小牛皮款式。圖／取自IG、官網及CELINE BY HEDI SLIMANE提供
「女神降臨」黃寅燁詮釋CELINE Triangle Bag小牛皮款式。圖／取自IG、官網及CELINE BY HEDI SLIMANE提供
「女神降臨」黃寅燁詮釋CELINE Triangle Bag小牛皮款式。圖／取自IG
「女神降臨」黃寅燁詮釋CELINE Triangle Bag小牛皮款式。圖／取自IG
Triangle Bag Triomphe Canvas款式，34,000元。圖／取自CELINE官網
Triangle Bag Triomphe Canvas款式，34,000元。圖／取自CELINE官網

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