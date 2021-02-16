「女神降臨」黃寅燁背CELINE三角手袋 一個轉身也帥炸
雖然韓劇「女神降臨」已經播畢，但兩位男主車銀優、黃寅燁的高人氣仍餘波盪漾，尤其黃寅燁雖是男二，以30歲的年齡演高中生不但不違和，還因歌聲動聽、演技自然的帥氣，贏得戲迷和粉絲的高度關注，他近日在IG放上詮釋CELINE 2021春夏男裝三角郵差包款的照片，更是一個轉身、帥度爆棚。
除了黃寅燁，大陸女星宋妍霏也以漁夫帽搭襯這款男裝系列的手袋，她選用的是Triomphe凱旋門鎖鍊印花款，「偶像練習生」第一名出道的蔡徐坤，也選搭同樣款式。去年夏季在IG播出的CELINE HOMME「The Dancing Kid」大秀，既有清教徒式的暗黑西裝，也有屁孩的鬆垮針織衫，都來自對新世代青少年文化觸覺敏銳的創意總監Hedi Slimane之手，壓軸的亮澤皮革外套繡上夜光The Dancing Kid字樣，呼應年輕人在派對掛起的LED燈串，大量出現的破洞牛仔褲也呈現了任性自由的年輕風格。
而黃寅燁等名人詮釋的三角形包款（Triangle Bag）出自此系列配件，來自郵差包的延伸，推出「The Dancing Kid」秀上的小牛皮款式，純白洗鍊，是造型的醒目焦點；另一款則設計為Triomphe凱旋門鎖鍊印花，具有品牌辨識度，是實用百搭的貼身輕便手袋。
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