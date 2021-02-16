木村光希拎著名叫枕頭的包款 與曾之喬都直呼太可愛

蓬鬆如雲的包款，因觸感療癒而成為近期的流行熱款，COACH也以Tabby的包型推出Pillow Tabby款式，由品牌代言人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）詮釋，木村光希（Kōki,）、曾之喬、陳庭妮也率先擁抱以枕頭為靈感、命名的Pillow Tabby，寫下「小包太可愛」的共同心得。

曾之喬的貼文陳述「愛笑的女生，運氣不會太差」，還表示如果笑不出來可以拉長音念出牙字的發音，並搭配背景牆的牙字拍攝牙痛姿勢照，她標註「這小包也太可愛吧」和木村光希寫「這豐盈的形狀太可愛了」表達相同心聲。2021春季新推出的Pillow Tabby手袋，形象廣告由珍妮佛羅蓓茲、Camila Morrone與Quincy等人共同演繹，Pillow Tabby外型如枕頭般，是以柔軟的Napa皮革打造而成，超大型Pillow Tabby手袋則是特地為廣告拍攝訂製，表現出令人陶醉的舒服觸感，形象照由COACH執行創意總監Stuart Vevers眼中帶有玩世不恭特質的攝影師Juergen Teller掌鏡，透過影像傳遞溫暖自在、活潑嬉鬧的氛圍。