快訊

澳網／跨日大戰逆轉勝！球王約克維奇4強就位

女兒曠課遲到揹94支警告！媽接導師電話快崩潰 校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

木村光希拎著名叫枕頭的包款 與曾之喬都直呼太可愛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
陳庭妮、木村光希、曾之喬選搭Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
陳庭妮、木村光希、曾之喬選搭Pillow Tabby手袋。圖／取自IG

蓬鬆如雲的包款，因觸感療癒而成為近期的流行熱款，COACH也以Tabby的包型推出Pillow Tabby款式，由品牌代言人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）詮釋，木村光希（Kōki,）、曾之喬、陳庭妮也率先擁抱以枕頭為靈感、命名的Pillow Tabby，寫下「小包太可愛」的共同心得。

曾之喬的貼文陳述「愛笑的女生，運氣不會太差」，還表示如果笑不出來可以拉長音念出牙字的發音，並搭配背景牆的牙字拍攝牙痛姿勢照，她標註「這小包也太可愛吧」和木村光希寫「這豐盈的形狀太可愛了」表達相同心聲。2021春季新推出的Pillow Tabby手袋，形象廣告由珍妮佛羅蓓茲、Camila Morrone與Quincy等人共同演繹，Pillow Tabby外型如枕頭般，是以柔軟的Napa皮革打造而成，超大型Pillow Tabby手袋則是特地為廣告拍攝訂製，表現出令人陶醉的舒服觸感，形象照由COACH執行創意總監Stuart Vevers眼中帶有玩世不恭特質的攝影師Juergen Teller掌鏡，透過影像傳遞溫暖自在、活潑嬉鬧的氛圍。

Pillow Tabby的基礎線條來自Tabby手袋，以現代摩登手法詮釋七○年代風格包款，推出粉、綠或粉筆白色等色調。陳庭妮在南台灣遊玩，也以冬天穿無袖、追美食的熱情，在南台灣最難訂的餐廳前拍下Pillow Tabby穿搭造型，配戴FENDI髮帶，一身勁裝展現Pillow Tabby的腋下包款使用法，相當帥氣。

Camila Morrone以特別訂製的巨型Pillow Tabby手袋表現皮革柔軟。圖／COACH提供
Camila Morrone以特別訂製的巨型Pillow Tabby手袋表現皮革柔軟。圖／COACH提供
攝影師Juergen Teller掌鏡拍攝，由品牌好友Quincy詮釋巨型Pillow Tabby手袋活潑嬉鬧的氛圍。圖／COACH提供
攝影師Juergen Teller掌鏡拍攝，由品牌好友Quincy詮釋巨型Pillow Tabby手袋活潑嬉鬧的氛圍。圖／COACH提供
珍妮佛羅蓓茲詮釋Pillow Tabby手袋。圖／COACH提供
珍妮佛羅蓓茲詮釋Pillow Tabby手袋。圖／COACH提供
陳庭妮在南台灣旅行時，選搭Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
陳庭妮在南台灣旅行時，選搭Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
Pillow Tabby手袋，23,800元。圖／COACH提供
Pillow Tabby手袋，23,800元。圖／COACH提供
曾之喬演繹綠色款Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
曾之喬演繹綠色款Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
Pillow Tabby手袋，23,800元。圖／COACH提供
Pillow Tabby手袋，23,800元。圖／COACH提供
曾之喬用心的找了一片「牙」字背景牆，搞笑拍攝手扶側顏的模特兒牙痛姿勢照。圖／取自IG
曾之喬用心的找了一片「牙」字背景牆，搞笑拍攝手扶側顏的模特兒牙痛姿勢照。圖／取自IG
COACH於2021春季推出全新Pillow Tabby手袋。圖／COACH提供
COACH於2021春季推出全新Pillow Tabby手袋。圖／COACH提供
Pillow Tabby手袋，23,800元。圖／COACH提供
Pillow Tabby手袋，23,800元。圖／COACH提供
Pillow Tabby手袋，23,800元。圖／COACH提供
Pillow Tabby手袋，23,800元。圖／COACH提供
木村光希選搭粉色Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
木村光希選搭粉色Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
陳庭妮在南台灣旅行時，選搭Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
陳庭妮在南台灣旅行時，選搭Pillow Tabby手袋。圖／取自IG

延伸閱讀

開工就背這一咖！昆凌、木村光希、曾之喬也淪陷的絕美側背包，拎去上班剛剛好

相關新聞

晶華「栢麗廳」2人同行1人免費！MJ Kitchen憑發票75折

結束了春節連假後，許多上班族也在農曆初六迎來上班的日子。為了幫民眾在開工日打氣，台北「晶華酒店」針對旗下的栢麗廳、泰市場...

「女神降臨」黃寅燁背CELINE三角手袋 一個轉身也帥炸

雖然韓劇「女神降臨」已經播畢，但兩位男主車銀優、黃寅燁的高人氣仍餘波盪漾，尤其黃寅燁雖是男二，以30歲的年齡演高中生不但...

木村光希拎著名叫枕頭的包款 與曾之喬都直呼太可愛

蓬鬆如雲的包款，因觸感療癒而成為近期的流行熱款，COACH也以Tabby的包型推出Pillow Tabby款式，由品牌代...

被周刊爆「出包」 遠東SOGO發布聲明捍衛權益

高雄遠東SOGO百貨被某周刊披露有樓管人員盜用扺用券等情事，遠東SOGO今天發出聲明表示，相關報導諸多不實，任何新聞如未...

李聖經、Lisa、太妍都變髮！2021春夏跟著韓星換3髮色

新的一年，準備迎接2021年春夏了嗎？加上農曆新年將至，快為自己換上新髮色吧！法國沙龍髮品Rene Furterer萊法...

除舊佈新美學提案！喬治傑生春夏新品妝點新生活

時序剛邁入嶄新的牛年，百年丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），以獨樹一格的精湛工藝融合北歐簡約設計，推出2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。