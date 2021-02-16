李聖經、Lisa、太妍都變髮！2021春夏跟著韓星換3髮色

新的一年，準備迎接2021年春夏了嗎？加上農曆新年將至，快為自己換上新髮色吧！法國沙龍髮品Rene Furterer萊法耶就分析春夏必選3大髮色，所有韓女星都染上了，春天染上能招桃花，提高回頭率，快來為新髮色做點功課吧。

慵懶迷濛黑茶棕

從去年就爆紅的黑棕色髮色，在今年春夏則多了霧灰感，平常是質感深棕色，燈光下透出淡淡奶茶光澤，包括在「夫婦的世界」劇中爆紅的小三韓素希、Blackpink Jisoo，都染上同款髮色，看起來就是慵懶又有高質感，而且接近東方女性原本的髮色。

浪漫微醺紅茶

如果就是不喜歡黑茶棕，想要整頭換上新顏色，那就首選像是微醺紅茶色，彷彿是落日餘暉，帶點溫暖感，還能讓亞洲女孩的黃皮膚看起來超顯白，一整個先氣爆棚，包括李聖經、柳真等，都是微醺紅茶色的愛用者，是不是溫柔小姐姐呢？

個性雙色／耳圈染