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李聖經、Lisa、太妍都變髮！2021春夏跟著韓星換3髮色

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
JISOO髮色看起來超美。圖／摘自IG
JISOO髮色看起來超美。圖／摘自IG

新的一年，準備迎接2021年春夏了嗎？加上農曆新年將至，快為自己換上新髮色吧！法國沙龍髮品Rene Furterer萊法耶就分析春夏必選3大髮色，所有韓女星都染上了，春天染上能招桃花，提高回頭率，快來為新髮色做點功課吧。

慵懶迷濛黑茶棕

從去年就爆紅的黑棕色髮色，在今年春夏則多了霧灰感，平常是質感深棕色，燈光下透出淡淡奶茶光澤，包括在「夫婦的世界」劇中爆紅的小三韓素希、Blackpink Jisoo，都染上同款髮色，看起來就是慵懶又有高質感，而且接近東方女性原本的髮色。

浪漫微醺紅茶

如果就是不喜歡黑茶棕，想要整頭換上新顏色，那就首選像是微醺紅茶色，彷彿是落日餘暉，帶點溫暖感，還能讓亞洲女孩的黃皮膚看起來超顯白，一整個先氣爆棚，包括李聖經、柳真等，都是微醺紅茶色的愛用者，是不是溫柔小姐姐呢？

個性雙色／耳圈染

想要有點個性，從去年就流行的耳圈、雙色染，春夏依然可以繼續染，但可以更大膽一點的區塊式，選在耳側內層或輪廓內層染髮，也可選外側染髮，就讓視覺上看起來更酷，韓星太妍、Lisa染起來都有個性又超美。

柳真的新髮色，看起來超溫柔。圖／摘自IG
柳真的新髮色，看起來超溫柔。圖／摘自IG
韓素希的黑茶棕，帶出慵懶感。圖／摘自IG
韓素希的黑茶棕，帶出慵懶感。圖／摘自IG
2021春夏新髮色，跟著韓星染。圖／摘自IG
2021春夏新髮色，跟著韓星染。圖／摘自IG
李聖經髮色，展現溫柔感。圖／摘自IG
李聖經髮色，展現溫柔感。圖／摘自IG
太妍的耳圈染，超有個性。圖／摘自IG
太妍的耳圈染，超有個性。圖／摘自IG
Lisa的髮色向來很有個性。圖／摘自IG
Lisa的髮色向來很有個性。圖／摘自IG

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