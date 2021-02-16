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除舊佈新美學提案！喬治傑生春夏新品妝點新生活
時序剛邁入嶄新的牛年，百年丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），以獨樹一格的精湛工藝融合北歐簡約設計，推出2021春夏COBRA系列生活新品，為一層不變的居家生活增添新春佈置新提案，歲末除舊佈新之際，透過全新COBRA單品喜迎新春，讓美學延伸至每個生活角落，開啟金牛年全新氣象。
COBRA系列由德國當代設計師康斯坦丁沃特曼（Constantin Wortmann）延續功能主義影響之核心設計理念，以兼具詩意與功能性的設計，透過有機線條創作出多款令人忘情注視的系列作品。全新2021春夏COBRA系列採用手工鏡面拋光不銹鋼製成，新品涵蓋可以裝盛福糖或堅果的置物缽及點心碗、親友來訪時可用於宴客招待的麵包水果籃與置物托盤、替聚餐增添視覺美感的餐盤、蛋杯組、鹽罐與胡椒研磨罐等。
流水般順暢有力的有機律動線條以及宛如雕塑品般的立體外型結構的COBRA作品，以富饒趣味的精緻細節與引人注目的線條輪廓，完美點綴餐桌陳設，亦可以雕塑品之姿單純靜置於居家空間，傳遞迷人美學視角，更為居家生活增添旺盛的視覺美感，注入與時俱進的生命力量與頂級奢華品味。
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