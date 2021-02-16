除舊佈新美學提案！喬治傑生春夏新品妝點新生活

時序剛邁入嶄新的牛年，百年丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），以獨樹一格的精湛工藝融合北歐簡約設計，推出2021春夏COBRA系列生活新品，為一層不變的居家生活增添新春佈置新提案，歲末除舊佈新之際，透過全新COBRA單品喜迎新春，讓美學延伸至每個生活角落，開啟金牛年全新氣象。

COBRA系列由德國當代設計師康斯坦丁沃特曼（Constantin Wortmann）延續功能主義影響之核心設計理念，以兼具詩意與功能性的設計，透過有機線條創作出多款令人忘情注視的系列作品。全新2021春夏COBRA系列採用手工鏡面拋光不銹鋼製成，新品涵蓋可以裝盛福糖或堅果的置物缽及點心碗、親友來訪時可用於宴客招待的麵包水果籃與置物托盤、替聚餐增添視覺美感的餐盤、蛋杯組、鹽罐與胡椒研磨罐等。