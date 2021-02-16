「黑人」陳建州遊走P. LEAGUE四大主場 一隻HUBLOT搞定

有在關注台灣籃壇活動的粉絲，相信都有注意到P. LEAGUE+職業籃球聯盟執行長「黑人」陳建州的動態。近來持續忙於P. LEAGUE+各項培訓活動的陳建州，也多次在IG上秀出自己出席活動時的穿搭。而他更大方拍攝了一段IG TV，介紹他所配戴的宇舶表（HUBLOT）的經典之作：45毫米BIG BANG UNICO計時碼表。

宇舶表最著名的經典BIG BANG系列誕生於2005年，特色在於表圈上有螺絲，表殼則為「三明治」多重結構，材質則豐富多變。以「融合的藝術」為品牌精神的宇舶表，近年來在材質與色彩上不斷創新，例如陳建州所配戴的款式就分別以鈦金屬以及白色陶瓷打造，前者輕盈、後者堅硬耐用，搭配性高。而身為P. LEAGUE+執行長的陳建州更善用表款備有各色快拆表帶的特色，針對出席聯盟不同球隊出賽的賽事換搭呼應球隊球衣的表帶表達支持，是將腕表融入生活的絕佳示範。 HUBLOT BIG BANG系列腕表備有多種不同彩色、材質得快拆表帶可變化搭配。圖／宇舶表提供 HUBLOT BIG BANG UNICO鈦金屬計時碼表，58萬6,000元。圖／宇舶表提供 陳建州在IG影片中配戴HUBLOT BIG BANG UNICO鈦金屬計時碼表。圖／取自IG @blackielovelife 陳建州在IG影片中配戴HUBLOT BIG BANG UNICO白色陶瓷計時碼表。圖／取自IG @blackielovelife 陳建州在IG影片中配戴HUBLOT BIG BANG UNICO鈦金屬計時碼表。圖／取自IG @blackielovelife 陳建州在IG照片中配戴HUBLOT BIG BANG UNICO鈦金屬計時碼表。圖／取自IG @blackielovelife HUBLOT BIG BANG系列腕表備有多種不同彩色、材質得快拆表帶可變化搭配。圖／宇舶表提供 HUBLOT BIG BANG系列腕表備有多種不同彩色、材質得快拆表帶可變化搭配。圖／宇舶表提供 HUBLOT BIG BANG UNICO白色陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供 P. LEAGUE+職業籃球聯盟執行長「黑人」陳建州在IG上秀出自己配戴的宇舶表。圖／取自IG @blackielovelife、宇舶表提供 陳建州在IG照片中配戴HUBLOT BIG BANG UNICO鈦金屬計時碼表。圖／取自IG @blackielovelife