威士忌過桶又一招！ 愛爾蘭天頂推出薑汁啤酒過桶酒款

威士忌酒款的「過桶」方式越來越多元，除了過去的雪莉桶、波特桶、馬德拉桶、清酒桶…之外，愛爾蘭天頂（Teeling）威士忌這次與來自英國倫敦的啤酒品牌Umbrella Brewing合作，以薑汁啤酒來過桶，推出天頂薑汁啤酒過桶威士忌。

天頂薑汁啤酒過桶威士忌的製作過程，是先由Umbrella Brewing將500公升的薑汁啤酒，放入兩個來自天頂酒廠的豬頭桶中陳放兩年。將著這些酒桶再運回愛爾蘭，重新注入威士忌後，再陳放9個月，就成為天頂薑汁啤酒過桶威士忌。

這款天頂薑汁啤酒過桶威士忌再過桶之後，帶有生薑與飽滿的糖蜜氣息，還有些微的麥芽香息，尾韻悠長美好，酒精濃度46%，容量700毫升，在英國建議售價為45英鎊，折合台幣約1700元，全球限量700瓶。

愛爾蘭天頂威士忌蒸餾廠由兄弟檔Jack Teeling與Stephen Teeling創立，屢次獲得威士忌大賽肯定。繼2016年獲得「WWA世界最佳愛爾蘭單一麥芽威士忌」後，2017、2018連續兩年，獲得Irish Whiskey Masters金牌。2019年更以「天頂24年愛爾蘭單一麥芽威士忌」擊敗全世界頂尖對手，獲「WWA年度最佳單一麥芽威士忌」殊榮。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康