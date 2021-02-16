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摩斯早餐2套100、咖啡買1送1！8間「開工優惠小確幸」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
只要參與打卡活動，詩特莉（Aunt Stella）就免費供應Bite & Sip一手午茶。圖／詩特莉提供
只要參與打卡活動，詩特莉（Aunt Stella）就免費供應Bite & Sip一手午茶。圖／詩特莉提供

隨著連假邁入尾聲、開工在即，許多人的心情也受到波及。為了幫民眾加油打氣，許多餐飲品牌紛紛推出買1送1、套餐優惠等等不同的開工方案，甚至還能免費品嚐下午茶，以甜點、飲料、冰品等美食，為開工日帶來小確幸。

摩斯漢堡

摩斯漢堡自2月17日至2月23日，推出「培根雞蛋堡＋冰紅茶」單套65元、2套100元的優惠；2月24日至3月1日，則為「火腿歐姆蛋堡＋冰紅茶」的優惠，同樣是單套65元、2套100元，還可享方塊薯餅20元的加購價。

2月17日當天，還有「摩斯咖啡買1送1」的方案，2月18日至3月1日則有摩斯咖啡（L）2杯100元的優惠。另外摩斯在2月17日起也推出新品「黃金蝦三明治」，2月17日至3月1日期間，搭配冰紅茶可享優惠價65元。

另外2月20日補班日，當天點購黑糖蒟蒻茶歐蕾、草莓蒟蒻茶歐蕾任選2杯原價170元，優惠價100元。

【詩特莉（Aunt Stella）】

2月17日上午11:00至13:00期間，民眾只要戴上口罩並參與FB或IG打卡活動，至門市即可領取Bite & Sip一手午茶一組，內含手工餅乾2片及美式咖啡1杯，各門市各限量100杯，總計送出800組，送完為止。自2月17日起，凡單點咖啡、茶飲飲品外帶，將贈送2片手工餅乾，並折扣40元。

【舒油頭】

連鎖手搖飲「舒油頭」在2月17日至2月21日期間，針對「火山烈日黑豹珍奶」推出連續5天的「買2送1」優惠。買2杯大杯，即贈送1杯大杯；買2杯中杯，即贈1杯中杯。大杯原價50元、中杯原價45元。

【伊莉莎白紅茶書房】

「伊莉莎白紅茶書房」在2月17日至2月21日期間，針對「路易王妃水晶紅茶」推出連續5天的「買2送1」優惠。買2杯大杯，即贈送1杯大杯；買2杯中杯，即贈1杯中杯。大杯原價35元，中杯原價30元。

【頂呱呱】

2月17日推出一日限定的「開工好運餐」，內含呱呱包2顆、阿勇雞塊10塊、地瓜薯條（大），原價290元，特價180元，約享62折。

【美國功夫茶】

2月17日針對大杯奶蓋綠茶，推出「第2杯1折」的優惠，原價1杯60元，2杯優惠價66元，等於現省54元。

【東京油組総本店 台湾】

主打油拌麵、在日本已經有30餘間分店的「東京油組総本店 台湾」，「辣味味噌油麵」原價2碗560元，2月17日當日特價2碗400元，現省160元，且正常、大碗、特大碗均同價。

【COLD STONE】

連鎖美式冰淇淋「COLD STONE」在開工日當天，推出中杯以上冰淇淋「同SIZE第2杯50元」的限時優惠。

頂呱呱推出一日限定的「開工好運餐」，原價290元，特價180元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出一日限定的「開工好運餐」，原價290元，特價180元。圖／頂呱呱提供
伊莉莎白紅茶書房連續5天推出「路易王妃水晶紅茶」買2送1的優惠。圖／伊莉莎白紅茶書房提供
伊莉莎白紅茶書房連續5天推出「路易王妃水晶紅茶」買2送1的優惠。圖／伊莉莎白紅茶書房提供
摩斯漢堡於2月17日當天，推出「摩斯咖啡買1送1」的開工優惠。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡於2月17日當天，推出「摩斯咖啡買1送1」的開工優惠。圖／摩斯漢堡提供

咖啡 摩斯漢堡 冰淇淋

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