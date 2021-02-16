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應援澳網ASICS推出專屬服飾 穿上同款戰靴為球王打氣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
運動品牌ASICS推出澳網限定服飾、鞋款，讓球迷能身穿同款為自己欣賞的球星打氣。圖／ASICS提供
運動品牌ASICS推出澳網限定服飾、鞋款，讓球迷能身穿同款為自己欣賞的球星打氣。圖／ASICS提供

澳洲網球公開賽（Australian Open，簡稱澳網）的最後男、女四強選手正在陸續誕生中，運動品牌ASICS也趁勢推出了包含球王約克維奇（Novak Djokovic）、澳洲好手Alex de Minaur以及波蘭女將Iga Swiatek的新鞋款，讓球迷能夠穿上同款網球鞋，支持自己欣賞的球星。

有著墨爾本（澳網所在地）之王稱號約克維奇還要闖過德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）的考驗，才有機會再度問鼎大滿貫金盃，身為球迷無法親自到現場支持，最佳的方式就是穿上同款網球鞋來應援。在這次澳網中，約克維奇就穿上了ASICS為其量身打造的COURT FF NOVAK鞋款，外觀採用球王偏愛的白色與綠色相間的明亮配色，後腳跟更凸顯個人識別圖騰，同樣擁有吸震回彈、穩定性的機能，適合全場域攻擊的全方位選手。

波蘭女將Iga Swiatek穿著GEL-RESOLUTION 8鞋款征戰澳網。圖／ASICS提供
波蘭女將Iga Swiatek穿著GEL-RESOLUTION 8鞋款征戰澳網。圖／ASICS提供

而比利時好手David Goffin及澳洲未來之星Alex de Minaur雖未能闖進第四輪的比賽，不過也都穿上ASICS全新第二代SOLUTION SPEED FF 2鞋來應戰。維持了品牌最輕量網球鞋款特色，採用低密度FLYTEFOAM材質於中底，前腳掌內側處採用FLYTEFOAM Propel科技，整體更加回彈與靈活。而鞋面採用DYNAWRAP通過兩片纏繞式的鞋帶系統提供穩定性同時提升運動效率。擅長紅土賽場的波蘭女將Iga Swiatek則是穿著全新配色且採用DYNAWALL 技術的GEL-RESOLUTION 8鞋款，加強側向移動的腳步穩定度及支撐效果。

世界球王約克維奇出戰澳網穿著COURT FF NOVAK鞋款5,180元。圖／ASICS提供
世界球王約克維奇出戰澳網穿著COURT FF NOVAK鞋款5,180元。圖／ASICS提供

針對澳網，ASICS也打造了系列球衣，其中男款上衣使用快乾材質加上袖子及後背細緻網布設計，加強上衣的透氣效果，更以深藍搭配亮橘的撞色設計為主打配色。女款則是運用鮮艷明亮的藍色及白色配色，提供背心及連身洋裝等服飾，在澳網的藍色球場襯托之下更顯服飾的亮眼。

ASICS澳網限定男款上衣1,880元。圖／ASICS提供
ASICS澳網限定男款上衣1,880元。圖／ASICS提供

ASICS SOLUTION SPEED FF 2鞋3,780元。圖／ASICS提供
ASICS SOLUTION SPEED FF 2鞋3,780元。圖／ASICS提供

ASICS COURT FF NOVAK鞋款5,180元。圖／ASICS提供
ASICS COURT FF NOVAK鞋款5,180元。圖／ASICS提供

ASICS GEL-RESOLUTION 8鞋4,280元。圖／ASICS提供
ASICS GEL-RESOLUTION 8鞋4,280元。圖／ASICS提供

ASICS澳網限定女款球衣2,580元。圖／ASICS提供
ASICS澳網限定女款球衣2,580元。圖／ASICS提供

澳洲 波蘭 品牌

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