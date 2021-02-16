快訊

澳網／外媒好奇為何穿雜牌搭配無贊助？謝淑薇：在台沒人經紀

傳洪秀柱有意回鍋再戰國民黨主席？洪辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

縝密規劃新一年？好筆、燙金筆記本 萬寶龍一次傳便便

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍，生肖與符號系列牛年筆記本，2,700元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍，生肖與符號系列牛年筆記本，2,700元。圖 / Montblanc提供。

一日之計在於晨，明天就將是2021農曆年後的開工全新一日。想縝密規劃來年全新計畫，除了有清楚想法和明確願景，一只好筆、一本筆記本將有助於釐清思路，撥亂反正。萬寶龍（Montblanc）針對農曆牛年，推出一只「生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆」與搭配的「生肖與符號系列牛年特別版#146筆記本」，一年之計？一次幫你傳便便。

原本就是鋼筆、書寫工具專家的萬寶龍，從中國傳統農曆年的生肖得到靈感，限量的512鋼筆其Ag925標準銀筆蓋上，有著人手精雕的水牛形象。然而辛勤的人總會得到福報，水牛一側的「玉米」，一如西方的「葡萄」，在東方文化中帶有收穫、豐饒的意念。

有了精緻的名筆，特別版#146筆記本則正好可承載思想、註記重要事項。尺寸約為15乘21公分的筆記本，可用於隨筆、重要大事記或周記，並以香檳金色書封、刻有水牛、祥雲的主視覺，筆尾再鑲嵌生肖牛的誕生石「海藍寶石（aquamarine）」。西元1997年、1985年、1973年、1961年，以及1949年出生，生肖屬牛的你，可曾準備好如何規劃自己的全新一年？

除了筆蓋、筆尖同樣刻有金牛圖騰，昂首闊步。圖 / 翻攝自instagram。
除了筆蓋、筆尖同樣刻有金牛圖騰，昂首闊步。圖 / 翻攝自instagram。
編號146、148、149與163的筆記本，各有固定尺寸。圖 / 翻攝自Montblanc官方網站。
編號146、148、149與163的筆記本，各有固定尺寸。圖 / 翻攝自Montblanc官方網站。
萬寶龍，生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆，17萬7,100元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍，生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆，17萬7,100元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍（Montblanc）針對農曆牛年，推出一只「生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆」與搭配的「生肖與符號系列牛年特別版#146筆記本」。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
萬寶龍（Montblanc）針對農曆牛年，推出一只「生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆」與搭配的「生肖與符號系列牛年特別版#146筆記本」。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。

水牛 願景

延伸閱讀

生肖黃金富貴迎春 金牛上身保平安

童年牧羊愛上水牛 素人畫家春牛圖搶手不割愛

開獎日當天買最旺？中獎彩券買入時辰曝光 八生肖這時段買機率高

玩刮刮樂必看！2021年偏財運速報 哪些生肖最容易中獎

相關新聞

晶華「栢麗廳」2人同行1人免費！MJ Kitchen憑發票75折

結束了春節連假後，許多上班族也在農曆初六迎來上班的日子。為了幫民眾在開工日打氣，台北「晶華酒店」針對旗下的栢麗廳、泰市場...

李聖經、Lisa、太妍都變髮！2021春夏跟著韓星換3髮色

新的一年，準備迎接2021年春夏了嗎？加上農曆新年將至，快為自己換上新髮色吧！法國沙龍髮品Rene Furterer萊法...

除舊佈新美學提案！喬治傑生春夏新品妝點新生活

時序剛邁入嶄新的牛年，百年丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），以獨樹一格的精湛工藝融合北歐簡約設計，推出2...

「黑人」陳建州遊走P. LEAGUE四大主場 一隻HUBLOT搞定

有在關注台灣籃壇活動的粉絲，相信都有注意到P. LEAGUE+職業籃球聯盟執行長「黑人」陳建州的動態。近來持續忙於P. ...

摩斯早餐2套100、咖啡買1送1！8間「開工優惠小確幸」

隨著連假邁入尾聲、開工在即，許多人的心情也受到波及。為了幫民眾加油打氣，許多餐飲品牌紛紛推出買1送1、套餐優惠等等不同的...

應援澳網ASICS推出專屬服飾 穿上同款戰靴為球王打氣

澳洲網球公開賽（Australian Open，簡稱澳網）的最後男、女四強選手正在陸續誕生中，運動品牌ASICS也趁勢推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。