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縝密規劃新一年？好筆、燙金筆記本 萬寶龍一次傳便便
一日之計在於晨，明天就將是2021農曆年後的開工全新一日。想縝密規劃來年全新計畫，除了有清楚想法和明確願景，一只好筆、一本筆記本將有助於釐清思路，撥亂反正。萬寶龍（Montblanc）針對農曆牛年，推出一只「生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆」與搭配的「生肖與符號系列牛年特別版#146筆記本」，一年之計？一次幫你傳便便。
原本就是鋼筆、書寫工具專家的萬寶龍，從中國傳統農曆年的生肖得到靈感，限量的512鋼筆其Ag925標準銀筆蓋上，有著人手精雕的水牛形象。然而辛勤的人總會得到福報，水牛一側的「玉米」，一如西方的「葡萄」，在東方文化中帶有收穫、豐饒的意念。
有了精緻的名筆，特別版#146筆記本則正好可承載思想、註記重要事項。尺寸約為15乘21公分的筆記本，可用於隨筆、重要大事記或周記，並以香檳金色書封、刻有水牛、祥雲的主視覺，筆尾再鑲嵌生肖牛的誕生石「海藍寶石（aquamarine）」。西元1997年、1985年、1973年、1961年，以及1949年出生，生肖屬牛的你，可曾準備好如何規劃自己的全新一年？
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