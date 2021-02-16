縝密規劃新一年？好筆、燙金筆記本 萬寶龍一次傳便便

一日之計在於晨，明天就將是2021農曆年後的開工全新一日。想縝密規劃來年全新計畫，除了有清楚想法和明確願景，一只好筆、一本筆記本將有助於釐清思路，撥亂反正。萬寶龍（Montblanc）針對農曆牛年，推出一只「生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆」與搭配的「生肖與符號系列牛年特別版#146筆記本」，一年之計？一次幫你傳便便。

原本就是鋼筆、書寫工具專家的萬寶龍，從中國傳統農曆年的生肖得到靈感，限量的512鋼筆其Ag925標準銀筆蓋上，有著人手精雕的水牛形象。然而辛勤的人總會得到福報，水牛一側的「玉米」，一如西方的「葡萄」，在東方文化中帶有收穫、豐饒的意念。