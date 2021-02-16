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一雙勃肯鞋要200多萬？柏金包皮革果然尊爵不凡

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
來自紐約布魯克林的創意品牌MSCHF推出用柏金包皮革製成的勃肯鞋「Birkinstocks」。圖／摘自app
來自紐約布魯克林的創意品牌MSCHF推出用柏金包皮革製成的勃肯鞋「Birkinstocks」。圖／摘自app

來自德國的Birkenstock勃肯鞋因為好穿脫又舒適、CP值高等特質擁有不少粉絲，也是許多名人私下穿搭的最愛單品之一，2019年曾經攜手VALENTINO合作推出聯名鞋款又掀起了一波熱潮，而最近他們最新的合作對象居然是時尚龍頭品牌愛馬仕嗎？

不，不是你想的那樣，事情要從來自紐約布魯克林的創意品牌MSCHF談起。這個創意團隊之前曾創作出一雙「耶穌聖水 NIKE AIR MAX 97」引發熱議，這次他們把腦筋動到了愛馬仕與勃肯鞋，巧妙地結合柏金包和Birkenstock的名字變成「Birkinstocks」，再度在網路上掀起討論。

原來這雙鞋就是用拆解柏金包而來的皮革製成的，根據包款面料的不同提供鱷魚皮、牛皮、鴕鳥皮等等，再搭配定製的鞋帶扣，一雙要價不斐的「Birkinstocks」就誕生了，售價大約落在95萬至212萬元台幣之間，有興趣的人可以參考MSCHF的官方購物app。

來自紐約布魯克林的創意品牌MSCHF推出用柏金包皮革製成的勃肯鞋「Birkinstocks」。圖／摘自IG
來自紐約布魯克林的創意品牌MSCHF推出用柏金包皮革製成的勃肯鞋「Birkinstocks」。圖／摘自IG

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