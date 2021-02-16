一雙勃肯鞋要200多萬？柏金包皮革果然尊爵不凡

來自德國的Birkenstock勃肯鞋因為好穿脫又舒適、CP值高等特質擁有不少粉絲，也是許多名人私下穿搭的最愛單品之一，2019年曾經攜手VALENTINO合作推出聯名鞋款又掀起了一波熱潮，而最近他們最新的合作對象居然是時尚龍頭品牌愛馬仕嗎？

不，不是你想的那樣，事情要從來自紐約布魯克林的創意品牌MSCHF談起。這個創意團隊之前曾創作出一雙「耶穌聖水 NIKE AIR MAX 97」引發熱議，這次他們把腦筋動到了愛馬仕與勃肯鞋，巧妙地結合柏金包和Birkenstock的名字變成「Birkinstocks」，再度在網路上掀起討論。