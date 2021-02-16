聽新聞
test
0:00 / 0:00
一雙勃肯鞋要200多萬？柏金包皮革果然尊爵不凡
來自德國的Birkenstock勃肯鞋因為好穿脫又舒適、CP值高等特質擁有不少粉絲，也是許多名人私下穿搭的最愛單品之一，2019年曾經攜手VALENTINO合作推出聯名鞋款又掀起了一波熱潮，而最近他們最新的合作對象居然是時尚龍頭品牌愛馬仕嗎？
不，不是你想的那樣，事情要從來自紐約布魯克林的創意品牌MSCHF談起。這個創意團隊之前曾創作出一雙「耶穌聖水 NIKE AIR MAX 97」引發熱議，這次他們把腦筋動到了愛馬仕與勃肯鞋，巧妙地結合柏金包和Birkenstock的名字變成「Birkinstocks」，再度在網路上掀起討論。
原來這雙鞋就是用拆解柏金包而來的皮革製成的，根據包款面料的不同提供鱷魚皮、牛皮、鴕鳥皮等等，再搭配定製的鞋帶扣，一雙要價不斐的「Birkinstocks」就誕生了，售價大約落在95萬至212萬元台幣之間，有興趣的人可以參考MSCHF的官方購物app。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言