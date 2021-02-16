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買鞋順便拍張網美照！RV台南新光三越西門店粉嫩登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Roger Vivier最近在台南新光三越西門店開設了全新概念店。圖／迪生提供
Roger Vivier最近在台南新光三越西門店開設了全新概念店。圖／迪生提供

新的一年為自己買雙鞋，期許可以穿出好運勢、走向幸福的地方！法國鞋王Roger Vivier最近在台南新光三越西門店開設了全新概念店，除了以夢幻的法式飯店主題裝璜點綴之外，也提供了獨家首賣商品，絕對是新的逛街、打卡好去處。

Roger Vivier特別將當初在巴黎發表會上採用的「Hotel Vivier」主題延續在台南新光三越西門概念店裝上，粉紅色主軸甜美可愛，無論是牆壁或是櫃子都粉成一片，搭配上鳥籠式的行李推車、鑰匙孔細節、交錯短毛地毯等，讓人瞬間像是住進了一間充滿粉紅泡泡的古典飯店，在這樣的空間下挑選鞋款，幸福指數應該相當高吧！

店裡可以找到經典方扣系列、春夏亮麗配件等商品，另外還有混搭奢華休閒風格的台南獨家首賣商品Slidy Viv’湖水綠透明鑽扣拖鞋，配色上都讓人感受到柔和的甜美氣息。

Roger Vivier Viv’ In The City 粉色漆皮跟鞋，32,800元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’ In The City 粉色漆皮跟鞋，32,800元。圖／迪生提供
Roger Vivier最近在台南新光三越西門店開設了全新概念店。圖／迪生提供
Roger Vivier最近在台南新光三越西門店開設了全新概念店。圖／迪生提供
Roger Vivier春夏新品風格粉嫩柔和。圖／迪生提供
Roger Vivier春夏新品風格粉嫩柔和。圖／迪生提供
Roger Vivier春夏新品風格粉嫩柔和。圖／迪生提供
Roger Vivier春夏新品風格粉嫩柔和。圖／迪生提供
Roger Vivier春夏新品風格粉嫩柔和。圖／迪生提供
Roger Vivier春夏新品風格粉嫩柔和。圖／迪生提供
Roger Vivier台南獨家首賣商品Slidy Viv’湖水綠透明鑽扣拖鞋，46,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier台南獨家首賣商品Slidy Viv’湖水綠透明鑽扣拖鞋，46,300元。圖／迪生提供

運勢 巴黎

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