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買鞋順便拍張網美照！RV台南新光三越西門店粉嫩登場
新的一年為自己買雙鞋，期許可以穿出好運勢、走向幸福的地方！法國鞋王Roger Vivier最近在台南新光三越西門店開設了全新概念店，除了以夢幻的法式飯店主題裝璜點綴之外，也提供了獨家首賣商品，絕對是新的逛街、打卡好去處。
Roger Vivier特別將當初在巴黎發表會上採用的「Hotel Vivier」主題延續在台南新光三越西門概念店裝上，粉紅色主軸甜美可愛，無論是牆壁或是櫃子都粉成一片，搭配上鳥籠式的行李推車、鑰匙孔細節、交錯短毛地毯等，讓人瞬間像是住進了一間充滿粉紅泡泡的古典飯店，在這樣的空間下挑選鞋款，幸福指數應該相當高吧！
店裡可以找到經典方扣系列、春夏亮麗配件等商品，另外還有混搭奢華休閒風格的台南獨家首賣商品Slidy Viv’湖水綠透明鑽扣拖鞋，配色上都讓人感受到柔和的甜美氣息。
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