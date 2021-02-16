摩納哥公主示範超強氣場 香奈兒春夏廣告場景意義非凡

香奈兒去年底宣布，傳奇女星葛莉絲凱莉和摩納哥親王蘭尼埃三世的外孫女夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）正式成為品牌大使一員，而近日由她所主演的2021年春夏高級時裝系列形象廣告正式曝光，透過荷蘭攝影雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin的鏡頭，完美展現藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在此系列服裝注入的濃厚電影情懷。

這次的拍攝地點選在摩納哥別墅La Vigie，對香奈兒品牌及夏洛特都有特殊意義。La Vigie曾經是已故的前香奈兒藝術總監卡爾拉格斐曾經的住所，而夏洛特在2019的婚禮晚宴也是在此地舉行的。「這組影像意在以電影敘事的拍攝手法，勾勒出夏洛特身處摩納哥從早到晚的生活。」攝影師表示。他們在相同的場警捕捉夜晚與日間不同的情境，製造出猶如夢境與現實之間的朦朧感。「夏洛特有一種神秘的特質，一種張力，更突顯我們想要模糊現實與夢境的意圖。」