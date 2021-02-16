甩掉開工憂鬱換個新包包就對了！挑選多用途功能不踩雷

對上班族來說，年假後都會有開工憂鬱，為了提振精神不妨選款新包來陪伴自己，除了能改變心情，更能迎接即將到來的新挑戰。Samsonite RED這季就強調「一包兩用」的特色，滿足斜槓生活需求；TUMI的Tahoe系列包款則專為喜愛運動的探險家打造，能夠輕鬆遊走於工作、旅行以及日常活動。

像是Samsonite RED的TREVER系列，設計就朝實用與美感結合的商務休閒包款為出發，使用耐磨抗撕裂 CORDURA®材質製成，具備多個夾層，方便收納文件、個人隨身用品與筆電，再加上背後透氣背墊，是出差通勤的最佳選擇。而且包款最上方附有可拆式簡易斜肩包，二合一的功能，讓休假日即可輕裝出遊。而MIRRE後背包是以「多重用途」作為設計理念，不但擁有大容量、舒適度，多口袋的設計可以為隨身物品分門別類，更有一小隔層以抗菌內裡製成，可收納乾淨口罩，日常必備不需要再更換其他包款。

Samsonite RED MIRRE後背包5,980元。圖／Samsonite提供

根據消費者多元生活需求，TUMI的Tahoe系列包款應孕而生。這一季的新款Woods後背包，底部特殊設計打開拉鏈即成一個簡易收納袋，提供額收納空間。而系列中的Sky單肩包選用全新材質灰色紋理尼龍，可以輕鬆放入日常生活必需品，並能調節帶墊肩輕鬆配戴，不論長途出遊或是短暫外出都非常合適。 另外，全新配色海軍藍Finch後背包加入高科技光澤感材質Tyvek®，兼具多功能與大容量，底部收納式防水雨罩提供包包全天候保護，讓消費者隨心所欲的探索世界。

Samsonite RED TREVER筆電後背包8,280元。圖／Samsonite提供

TUMI Tahoe Sky單肩包12,600元。圖／TUMI提供