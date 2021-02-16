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晶華「栢麗廳」2人同行1人免費！MJ Kitchen憑發票75折
結束了春節連假後，許多上班族也在農曆初六迎來上班的日子。為了幫民眾在開工日打氣，台北「晶華酒店」針對旗下的栢麗廳、泰市場、義饗食堂，共同推出「2人同行1人免費」的開工晚晚餐優惠；至於「國泰萬怡」的MJ Kitchen則是推出「憑發票用餐75折，再送龍蝦」的優惠，要為開工民眾補充滿滿能量。
晶華酒店館內的「栢麗廳」，乃是全台極具代表性的自助餐餐廳，無限供應多元化的菜色；至於位於館外的「泰市場」及「義饗食堂」，則是分別供應泰式海鮮自助餐，以及義式料理自助餐，各有不同的特色。2月17日當天，凡於晚間20:00之後，至栢麗廳、泰市場與義饗食堂用餐，均可享「2人同行1人免費」的限時優惠方案，現省780～1,480元。（以晚餐時段計價）
國泰萬怡館內的「MJ Kitchen」自2月17日至3月15日期間，推出牛年送愛活動。平日午、晚餐時段，2人以上同行用餐，每人捐贈當月發票1張以上，就可享帳單75折的優惠，每人約可現省288～298元，並且每人再加贈半隻「蒜蓉蒸龍蝦」。針對Bonvoy會員，可再享免1成服務費的回饋。全數發票也將捐贈伊甸社會福利基金會，一同做公益。
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