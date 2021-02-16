「大鬍子」哈登第五代戰靴玩高科技 顛覆消費者印象！

今年轉隊的NBA球星「大鬍子」哈登（James Harden）一舉一動都受到關注，有著合作關係的adidas也趁勢推出第五代簽名戰靴，除了帶來新的設計之外，也搭載了嶄新科技，希冀哈登改披戰袍後依舊能制霸全場。Nike則以再生材料製成Cosmic Unity籃球鞋，受到市場的矚目，實現環境永續理念的同時，更兼顧提升運動員球場上的表現。

adidas推出全新第五代簽名Harden Vol.5籃球鞋，採用Futurenatural創新科技，並結合招牌的LIGHTSTRIKE與BOOST雙中底，兼具了輕盈、靈敏及包覆全掌所帶來的能量回饋與緩震效果。adidas透過Futurenatural科技將鞋面與中底融合，創造出自然無縫的貼合腳感，搭配鞋內四塊功能型填充泡棉，增強包覆、舒適與穩定性。外觀以James Harden場下穿搭風格為設計靈感，推出黑、白、橘與粉四款全新配色，鞋面拼接透氣網布、牛皮、絨面等多元材質，並運用不規則的粉紅、淡籃、米色等繽紛圖形裝飾於鞋面，堆疊出豐富變化視覺效果。

NBA球星James Harden親自詮釋adidas第五代簽名Harden Vol.5籃球鞋4,890元。圖／adidas提供

全新的Cosmic Unity籃球鞋是Nike史上第一款採用再生材質的實戰鞋，延續了品牌的環境永續理念。而且回收再利用的材質佔比達到整雙鞋約25%，並採用全掌Air Zoom氣墊中底，因此兼具了保護地球的未來，同時又能提供球員足夠的運動能量與實戰性能。不僅如此，外型也顛覆了消費者對於環境友善產品的印象，提供冰藍、汞綠和草青等亮眼配色。

adidas第五代簽名Harden Vol.5籃球鞋4,890元。圖／adidas提供

Nike Cosmic Unity籃球鞋，價格未定。圖／Nike提供

adidas第五代簽名Harden Vol.5籃球鞋4,890元。圖／adidas提供