快訊

新冠起源假消息難平 美聯社調查指中國大陸是最大來源

半夜被鞭炮聲吵醒！主播吳宇舒打1999驚覺「沒路用」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲頂級和牛開吃！3大人氣餐廳限定套餐供應至月底

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「FC Bistro複合式餐廳」推出獨家Wylarah威靈頓和牛菲力菜單。圖／美福國際提供。
「FC Bistro複合式餐廳」推出獨家Wylarah威靈頓和牛菲力菜單。圖／美福國際提供。

澳洲頂級和牛大餐開吃！由美福獨家代理的澳洲精品和牛品牌Wylarah，推出「奢華食光」系列活動，聯合「FC Bistro複合式餐廳」、「Wayne的口嗜心飛」、「教父牛排星二代MUCHOYAKI」3家人氣餐廳和特色私廚，推出Wylarah頂級和牛獨家菜單，限定套餐供應至2月28日為止。

澳洲最古老的農畜公司AACo（Australian Agricultural Company, AACo）憑藉著兩世紀的飼養經驗，成就令美食家們傾心的Wylarah澳洲頂級精品和牛。Wylarah 澳洲頂級精品和牛以完美的油花比例和綿密肉質中的豐富層次著稱，嚴選自日本黑毛和牛的優良基因，並參照澳洲和牛評鑑標準的嚴謹審查，成就令人傾心的美味。

Wylarah 澳洲頂級精品和牛直送台灣後，從貨櫃裝卸配送起，全程採取低溫作業；以「冷鏈一條龍」的作業流程環環相扣，運送過程維持在0度到2度之間，抵達倉儲後，理貨、分類、貼標等一系列包裝作業流程，也在7度到10度的智能低溫控管作業範圍內完成。此外，為保證Wylarah精品和牛的新鮮品質，更在美福倉儲零下18度冷凍或0度冷藏中低溫，嚴格且精準控制不同溫層，以確保肉品的頂級口感。

「FC Bistro複合式餐廳」推出「奢華和牛雙人饗宴」，烹飪「Wylarah澳洲威靈頓和牛菲力」。有別於一般肉質軟嫩但相對缺乏油脂的菲力牛排，Wylarah澳洲頂級精品和牛即便選用菲力部位，仍擁有完美的油花比例，不需另外用其他食材增加料理的油脂，保留Wylarah和牛最原始的天然風味。

永康街特色私廚「Wayne的口嗜心飛」則獨家獻上「Wylarah牛小排漢堡」。長居墨爾本的型男主廚Wayne將6盎司的頂級澳洲和牛，細心舒肥後再加以煙燻火烤，完整呈現牛小排柔韌咬勁與香甜多汁的獨特魅力。搭配上主廚精心調配的酸豆奶油醬，讓油脂豐富的Wylarah和牛料理爽口而不膩。

「教父牛排星二代MUCHOYAKI」將肋眼牛排香煎靜置後再加烤，台灣牛排教父鄧有癸以看似簡單的料理方式，保留了Wylarah和牛的原汁原味，完美的3分熟肋眼牛排，展現出Wylarah頂級和牛的韌性與香氣。

知名型男主廚Wayne，是永康街特色私廚「Wayne的口嗜心飛」主理人。圖／美福國際提供。
知名型男主廚Wayne，是永康街特色私廚「Wayne的口嗜心飛」主理人。圖／美福國際提供。
「Wayne的口嗜心飛」獻上澳洲Wylarah雙味蘑菇漢堡排。圖／美福國際提供。
「Wayne的口嗜心飛」獻上澳洲Wylarah雙味蘑菇漢堡排。圖／美福國際提供。
牛排教父鄧有癸以看似簡單的料理方式，保留了Wylarah和牛的原汁原味。圖／美福國際提供。
牛排教父鄧有癸以看似簡單的料理方式，保留了Wylarah和牛的原汁原味。圖／美福國際提供。

澳洲 低溫 套餐

延伸閱讀

澳總理稱一帶一路協議沒好處 擬數週內毀棄

4人同行1人免費！BEEF KING「A5和牛吃到飽」限時優惠

男花3700元吃A5和牛 一見油花絕望了...網直呼「太扯」

日本和牛始祖來了！亞都「巴黎廳1930」打造頂級饗宴

相關新聞

晶華「栢麗廳」2人同行1人免費！MJ Kitchen憑發票75折

結束了春節連假後，許多上班族也在農曆初六迎來上班的日子。為了幫民眾在開工日打氣，台北「晶華酒店」針對旗下的栢麗廳、泰市場...

買鞋順便拍張網美照！RV台南新光三越西門店粉嫩登場

新的一年為自己買雙鞋，期許可以穿出好運勢、走向幸福的地方！法國鞋王Roger Vivier最近在台南新光三越西門店開設了...

摩納哥公主示範超強氣場 香奈兒春夏廣告場景意義非凡

香奈兒去年底宣布，傳奇女星葛莉絲凱莉和摩納哥親王蘭尼埃三世的外孫女夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi...

甩掉開工憂鬱換個新包包就對了！挑選多用途功能不踩雷

對上班族來說，年假後都會有開工憂鬱，為了提振精神不妨選款新包來陪伴自己，除了能改變心情，更能迎接即將到來的新挑戰。Sam...

「大鬍子」哈登第五代戰靴玩高科技 顛覆消費者印象！

今年轉隊的NBA球星「大鬍子」哈登（James Harden）一舉一動都受到關注，有著合作關係的adidas也趁勢推出第...

澳洲頂級和牛開吃！3大人氣餐廳限定套餐供應至月底

澳洲頂級和牛大餐開吃！由美福獨家代理的澳洲精品和牛品牌Wylarah，推出「奢華食光」系列活動，聯合「FC Bistro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。