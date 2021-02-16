澳洲頂級和牛開吃！3大人氣餐廳限定套餐供應至月底

澳洲頂級和牛大餐開吃！由美福獨家代理的澳洲精品和牛品牌Wylarah，推出「奢華食光」系列活動，聯合「FC Bistro複合式餐廳」、「Wayne的口嗜心飛」、「教父牛排星二代MUCHOYAKI」3家人氣餐廳和特色私廚，推出Wylarah頂級和牛獨家菜單，限定套餐供應至2月28日為止。

澳洲最古老的農畜公司AACo（Australian Agricultural Company, AACo）憑藉著兩世紀的飼養經驗，成就令美食家們傾心的Wylarah澳洲頂級精品和牛。Wylarah 澳洲頂級精品和牛以完美的油花比例和綿密肉質中的豐富層次著稱，嚴選自日本黑毛和牛的優良基因，並參照澳洲和牛評鑑標準的嚴謹審查，成就令人傾心的美味。

Wylarah 澳洲頂級精品和牛直送台灣後，從貨櫃裝卸配送起，全程採取低溫作業；以「冷鏈一條龍」的作業流程環環相扣，運送過程維持在0度到2度之間，抵達倉儲後，理貨、分類、貼標等一系列包裝作業流程，也在7度到10度的智能低溫控管作業範圍內完成。此外，為保證Wylarah精品和牛的新鮮品質，更在美福倉儲零下18度冷凍或0度冷藏中低溫，嚴格且精準控制不同溫層，以確保肉品的頂級口感。

「FC Bistro複合式餐廳」推出「奢華和牛雙人饗宴」，烹飪「Wylarah澳洲威靈頓和牛菲力」。有別於一般肉質軟嫩但相對缺乏油脂的菲力牛排，Wylarah澳洲頂級精品和牛即便選用菲力部位，仍擁有完美的油花比例，不需另外用其他食材增加料理的油脂，保留Wylarah和牛最原始的天然風味。

永康街特色私廚「Wayne的口嗜心飛」則獨家獻上「Wylarah牛小排漢堡」。長居墨爾本的型男主廚Wayne將6盎司的頂級澳洲和牛，細心舒肥後再加以煙燻火烤，完整呈現牛小排柔韌咬勁與香甜多汁的獨特魅力。搭配上主廚精心調配的酸豆奶油醬，讓油脂豐富的Wylarah和牛料理爽口而不膩。