冷杉色保溫瓶太美！7-11推「法國LIPAULT、美國HYDY精品集點」限量預購

春節連假過後，7-ELEVEN將於2月19日下午3點起推出「法國LIPAULT、美國HYDY精品集點」限量預購，讓小資上班族輕鬆換購不傷荷包，其中法國LIPAULT包款兼具功能性及時尚感，以輕量化設計、簡潔輕巧造型為主，本次推出後背包、電腦包、可摺疊行李箱等3種包款，只要集6點加999～2,499元即可換購（市價2,700～6,800元不等，低於市價4折）；美國HYDY保溫瓶則推出經典玫瑰金和2021年最新冷杉色、珠光粉等3款色系，超時尚的粉嫩配色搭配俐落的瓶身線條，環保又時尚。

7-ELEVEN將於2月19日下午3點起限量預購的「LIPAULT後背包」重量僅有440g，附有筆電隔層方便收納，厚背帶與大開口設計舒適又好裝，集滿6點加999元可換購1款（市價2,700元，約3.7折），共有經典黑、軍綠、海軍藍、向日葵等4色；多口袋設計的「LIPAULT電腦包」附背帶，可肩背、側背、手提，集滿6點加1,199元可換購1款（市價3,200元，約3.8折） ，共有經典黑、海軍藍、紅等3色；採用輕量耐磨尼龍材質、僅約2公斤的「LIPAULT可摺疊行李箱」附法國LIPAULT行李吊牌，集滿6點加2,499元（市價6,800元，約3.7折），共有經典黑、軍綠、海軍藍等3色。