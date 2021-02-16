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才摘米其林一星！台中「俺達の肉屋」3月搬新家

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
俺達の肉屋提供有多樣化的日式燒肉料理。記者陳睿中／攝影
俺達の肉屋提供有多樣化的日式燒肉料理。記者陳睿中／攝影

在「20202台北台中米其林指南中」，一舉雙雙摘下一星殊榮以及「年輕主廚大獎」的台中燒肉餐廳「俺達の肉屋」（ORETACHINONIKUYA），在迎開開幕5週年之際，宣佈將於3月7日暫停營業並且搬遷至新址，並將於3月20日重新開幕。除了延續原有菜單外，預計也會增加新的特色料理。

創立於2016年的「俺達の肉屋」，最初提供澳洲和牛為主，隨著日本和牛開放進口，也於2017年開始使用日本和牛。店內的特色之一，就是會進口神戶、近江、飛驒等地的整頭日本和牛，供自家清修使用。並將日本和牛依照肉質特色，細拆解為近40款部位，每日供應其中10～15種部位肉品，均為現點現切的冷藏肉。為了傳達本身的理念，主廚鍾佳憲也於去年推出「主廚推薦套餐」，種數達12品，雙人價6,200元。

根據店家公告，為提供更優質的用餐環境，俺達の肉屋將搬遷至新店面，距離原址距離約「15步」，預計將於3月20日正式開幕。而原店面則於3月7日停業。搬遷期間採線上訂位，包括電話、FB、IG均無服務。

「俺達の肉屋」不僅獲得米其林一星，主廚鍾佳憲也獲得「年輕主廚大獎」。記者陳睿中／攝影
「俺達の肉屋」不僅獲得米其林一星，主廚鍾佳憲也獲得「年輕主廚大獎」。記者陳睿中／攝影

日本和牛 神戶 套餐

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