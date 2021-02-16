為上班族打氣！4大超商「開工日限定咖啡優惠」一次看

經過一連串吃喝玩樂的歡樂春節連假，開工上班難免會精神不濟或心情不美麗，正需要來杯咖啡和愛喝的飲料，4大超商都祭出開工限定的咖啡優惠，為大家加油打氣，用滿滿的元氣迎接新年挑戰。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自2月17日至3月9日推出CITY系列全品項任選享第2杯半價優惠（以價低者折），包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊）等，全新上市的CITY CAFE濃萃拿鐵、美式咖啡也加入優惠；如果有寄杯需求，也開放手機使用OPEN POINT行動隨時取，沒有智慧手機的消費者則可使用icash 2.0寄杯（限指定飲品同品項寄杯）。

緊接著周六補班日，OPEN POINT行動隨時取於2月20日推出CITY系列指定飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯特價66元、CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯特價99元、CITY TEA統一布丁純奶茶2杯特價88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。

●全家便利商店

全家便利商店App隨買跨店取祭出2月17日開工限定優惠，首推消費者最愛的咖啡買1送1，包括Let's Café「特大杯經典美式」、「中杯單品美式」等買1送1，每位會員限購一組，兌換期限至4月15日；同時也推出早餐類「火腿起司蛋三明治」7入200元、限量5,000組，「墨西哥葡萄奶酥麵包」5入100元、「重黑巧克力蛋糕」5入100元皆為限量7,000組，每位會員限購一組；飲料部分則有「Let's Café罐裝系列－單品盧安達黑咖啡／香濃咖啡拿鐵」買2送2、「貝納頌經典曼特寧」6入135元等優惠。

全家便利商店獨家「PABLO」聯名甜點共有麵包、蛋糕、泡芙、飲料等共7款，2月17日起首發推出「PABLO半熟起司塔」售價38元；「PABLO杏桃乳酪麵包」以特製杏桃果醬及果泥，搭配紐西蘭奶油乳酪，售價35元；「PABLO杏桃乳酪舒芙蕾」以一顆蛋舒芙蕾為賣相，濃郁杏桃乳酪與柔軟蛋香結合，售價35元。2月24日起再祭出「PABLO杏桃蕾雅泡芙」售價45元；「巴斯克蛋糕」售價43元。2月17日至3月9日購買「PABLO半熟起司塔」或「PABLO杏桃蕾雅泡芙」可享搭配Let's Café單品咖啡半價優惠。

●萊爾富

萊爾富門市2月17日開工日當天上午6點起推出「限量1元大熱美式咖啡」，每店限量100杯售完為止；線上會員App內的整買零取推出開工日限定「Hi Café古吉精品中熱美式咖啡」只要10元銅板價，每位會員限購10杯。

萊爾富「Hi-Life VIP」App內的整買零取2月17日至2月23日也推出一周限定「Hi Café古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café古吉精品中杯拿鐵咖啡」可享同品項買6送6。

此外，2月17日萊爾富facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」舉辦「開工限定！小編請喝Hi Café大拿鐵咖啡」抽獎活動，完成指定任務就有機會在開工日免費喝咖啡，共將抽出10名；萊爾富IG官方帳號「hilife_cvs」則推出「財運犇騰 萊抽開工紅包」抽獎活動，完成指定任務就有機會獲得開工祝賀金600元，共將抽出5名。

●OKmart