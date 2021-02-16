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年後保養「斷捨離」！學減法保養對抗換季，2步驟就好

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
新年開始，肌膚保養從斷捨離開始。圖／綠藤生機提供
新年開始，肌膚保養從斷捨離開始。圖／綠藤生機提供

過完年後，體重多了些嗎？那就開始減肥吧，因應換季也將到來，肌膚也該來減法保養，先從由內而外的「斷捨離」開始。相較於歐美日韓提倡的10步驟保養，台灣保養品牌綠藤生機，則是提倡「肌膚斷捨離」的保養概念，保養手續可簡化成2步驟即可完成。

斷／兩步驟保養即可

肌膚保養中，其實僅需要水與油的保養，所以含有乳化劑的乳液、乳霜可以先不用使用，可以選擇一款水為主的保養品，如化妝水、精華液等，再搭配油相保養品，如精華油等，為肌膚鎖水。

捨／謹慎用量

保養品的用量，不是越多越好，而是恰到好處，譬如部分洗面乳，只要一顆紅豆的大小即可。

離／注意保養品的成分

其實很多保養品中，除了真正有效的成分外，很多都是不必要的添加，譬如綠藤生機在產品配方，就避開超過2,400個非必要成分，在保養品中，只留下真正有效的成分，之後使用保養品時，也可以多加注意。

新年開始，肌膚保養從斷捨離開始。圖／綠藤生機提供
新年開始，肌膚保養從斷捨離開始。圖／綠藤生機提供
使用保養品時，要注意用量適中。圖／綠藤生機提供
使用保養品時，要注意用量適中。圖／綠藤生機提供
保養可以省略到兩步驟即可。圖／綠藤生機提供
保養可以省略到兩步驟即可。圖／綠藤生機提供
綠藤生機活萃修護化妝水、奇蹟辣木油，可作為保養的兩步驟。圖／綠藤生機提供
綠藤生機活萃修護化妝水、奇蹟辣木油，可作為保養的兩步驟。圖／綠藤生機提供

斷捨離 減肥 換季

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