年後保養「斷捨離」！學減法保養對抗換季，2步驟就好

過完年後，體重多了些嗎？那就開始減肥吧，因應換季也將到來，肌膚也該來減法保養，先從由內而外的「斷捨離」開始。相較於歐美日韓提倡的10步驟保養，台灣保養品牌綠藤生機，則是提倡「肌膚斷捨離」的保養概念，保養手續可簡化成2步驟即可完成。

斷／兩步驟保養即可

肌膚保養中，其實僅需要水與油的保養，所以含有乳化劑的乳液、乳霜可以先不用使用，可以選擇一款水為主的保養品，如化妝水、精華液等，再搭配油相保養品，如精華油等，為肌膚鎖水。

捨／謹慎用量

保養品的用量，不是越多越好，而是恰到好處，譬如部分洗面乳，只要一顆紅豆的大小即可。

離／注意保養品的成分