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精品景氣回溫有譜了？IWC、BOVET亞洲拓點 悄試水溫

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
BOVET全新新加坡專賣店所在的Marina Bay Sands，擁有賭場、休閒、商業、購物中心等多項複合機能。圖 / BOVET提供。
BOVET全新新加坡專賣店所在的Marina Bay Sands，擁有賭場、休閒、商業、購物中心等多項複合機能。圖 / BOVET提供。

疫情動盪的2020年，亞洲市場卻在2020第三季後逐漸回穩，無論台灣、中國，奢侈品消費如高級珠寶、高級鐘表，都在去年有不俗迴響。看準開春後的「回漲」可能，高價鐘表品牌播威（BOVET）、萬國表（IWC）相繼在亞洲拓點開設新專賣店，一探市場水溫。

成立於1822年英國的獨立鐘表品牌BOVET，其表廠擁有近200年歷史，並以長動能儲存機芯、複雜功能為特色，Amadeo三用轉換結構，更可在旅行座鐘、手表、懷表間自由切換。品牌近日於新加坡濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）中開設全新專賣店。以大量核桃木為裝飾素材的空間設計，呈現品牌19世紀創立以來的古典歐式情懷。值得一提的是，BOVET原本在全世界僅有日內瓦、巴黎、紐約、銀座等數間專賣店，目前日內瓦專賣店已歇業、紐約專賣店則暫停營業，更凸顯「駐點」新加坡的舉動，或看中亞洲的經濟復甦力道。

同樣看中亞洲市場的還有萬國表（IWC），品牌則與長期商業夥伴、高級車廠賓士Mercedez-Benz合作，在香港中環開設了Mercedes-Benz X IWC HAUS概念店。兩造於2004年起，IWC先和Mercedes-AMG展開合作，2013年IWC萬國再成為Mercedes-AMG的F1（一級方程式）車隊的官方夥伴。室內設計以簡約工業風為軸，除陳列有大量BENZ汽車模型，更完整帶來IWC腕表如大型飛行員腕表（Big Pilot）、葡萄牙（Portugieser）系列腕表。

同時IWC和賓士也為HAUS推出會員計劃，凡透過腕表序號或車牌即可申請HAUS會員，可獲邀參加每兩周一次品味活動，享有HAUS的餐飲優惠和生日禮遇。唯台灣IWC官方發表新聞時僅附上入口店照乙張，想看到更多店內設計與精彩表款？下回公務或旅遊前往香港，或可親自一探究竟了。

Virtuoso VIII Chapter Two腕表擁有傾斜式表殼與十日長動力的飛行陀飛輪，加上高度還原19世紀古董懷表的唯美修飾，外行看熱鬧、內行看門道。圖 / BOVET提供。
Virtuoso VIII Chapter Two腕表擁有傾斜式表殼與十日長動力的飛行陀飛輪，加上高度還原19世紀古董懷表的唯美修飾，外行看熱鬧、內行看門道。圖 / BOVET提供。
水晶吊燈、烤漆鋼琴與核桃木的內裝，呈現鮮明的歐式古典風格。圖 / BOVET提供。
水晶吊燈、烤漆鋼琴與核桃木的內裝，呈現鮮明的歐式古典風格。圖 / BOVET提供。
IWC與賓士（Mercedez-Benz）合作，在香港中環開設了Mercedes-Benz X IWC HAUS概念店，而「HAUS」就是德文的「房子」之意，竟IWC雖源自瑞士、但卻座落在德語區的沙夫豪森（Schaffhausen），和賓士擁有共同語言與對機械動力的熱愛。圖 / IWC提供。
IWC與賓士（Mercedez-Benz）合作，在香港中環開設了Mercedes-Benz X IWC HAUS概念店，而「HAUS」就是德文的「房子」之意，竟IWC雖源自瑞士、但卻座落在德語區的沙夫豪森（Schaffhausen），和賓士擁有共同語言與對機械動力的熱愛。圖 / IWC提供。

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