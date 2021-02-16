精品景氣回溫有譜了？IWC、BOVET亞洲拓點 悄試水溫

疫情動盪的2020年，亞洲市場卻在2020第三季後逐漸回穩，無論台灣、中國，奢侈品消費如高級珠寶、高級鐘表，都在去年有不俗迴響。看準開春後的「回漲」可能，高價鐘表品牌播威（BOVET）、萬國表（IWC）相繼在亞洲拓點開設新專賣店，一探市場水溫。

成立於1822年英國的獨立鐘表品牌BOVET，其表廠擁有近200年歷史，並以長動能儲存機芯、複雜功能為特色，Amadeo三用轉換結構，更可在旅行座鐘、手表、懷表間自由切換。品牌近日於新加坡濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）中開設全新專賣店。以大量核桃木為裝飾素材的空間設計，呈現品牌19世紀創立以來的古典歐式情懷。值得一提的是，BOVET原本在全世界僅有日內瓦、巴黎、紐約、銀座等數間專賣店，目前日內瓦專賣店已歇業、紐約專賣店則暫停營業，更凸顯「駐點」新加坡的舉動，或看中亞洲的經濟復甦力道。

同樣看中亞洲市場的還有萬國表（IWC），品牌則與長期商業夥伴、高級車廠賓士Mercedez-Benz合作，在香港中環開設了Mercedes-Benz X IWC HAUS概念店。兩造於2004年起，IWC先和Mercedes-AMG展開合作，2013年IWC萬國再成為Mercedes-AMG的F1（一級方程式）車隊的官方夥伴。室內設計以簡約工業風為軸，除陳列有大量BENZ汽車模型，更完整帶來IWC腕表如大型飛行員腕表（Big Pilot）、葡萄牙（Portugieser）系列腕表。