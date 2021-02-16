金秀賢生日快樂！亞洲男神下一步 變身斜槓攝影師？

2月16日是什麼日子？是2021春節連假的最後一天？不，其實2月16日也是水瓶座的生日，例如...2月16日出生的韓國超紅男星金秀賢（Kim Soo Hyun），生日快樂嘍！

事實上，1月中金秀賢才剛成為瑞士手表品牌美度（MIDO）的亞洲品牌代言人，過去他相繼以韓劇「擁抱太陽的月亮」、「來自星星的你」，電影「偉大的隱藏者」、「神偷大劫案」在亞洲人氣持續高漲，2020年從兵役退伍後更與徐睿知、吳正世一同演出「雖然是精神病但沒關係」，強勢回歸。今年一月底更在「2020 APAN STAR AWARDS」拿下「人氣獎（Idol Champ Popularity Award）」，聲勢水漲船高。

數日前金秀賢所屬經紀公司已在官方instagram帳號「goldmedalist_official」發表三張全新宣傳照片，像提前為他「暖壽」，更有多國粉絲也在他官方instagram帳號soohyun_k216留言祝他生日快樂，並有來自伊朗、土耳其的粉絲狂刷國旗圖案，證明男神魅力無法擋。而金秀賢的instagram中最新兩則黑白貼文，更見他手持裝有外接閃光燈的單眼相機搭配反光板認真拍照，像化身斜槓攝影師、專業感十足，同時引發網友熱議，「金攝影師，有甚麼新作品？」

而上個月加盟瑞士鐘表品牌美度（MIDO）的記者會上，金秀賢雖然並未現身台灣，卻配戴了MIDO年度新品Oceanstar海洋之星200米潛水表，並透過影片致意，「對我而言，美度表是一個充滿活力的瑞士製錶品牌，不同系列提供了獨特的優雅和動感之美。最令我印象深刻的是所有腕錶設計靈感皆來自建築。這是最獨一無二的！」