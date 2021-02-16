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生肖黃金富貴迎春 金牛上身保平安

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「牛年如意 招財納福」黃金擺件，重量約0.3兩起，價格店洽。圖／周大福提供
「牛年如意 招財納福」黃金擺件，重量約0.3兩起，價格店洽。圖／周大福提供

農曆新年乃中國節慶中最具特色而又備受重視的傳統節日，家家互送窩心祝福及賀年禮品以表心意。把握年節最後一天拜訪親友，周大福特意以「金牛送福」為新春生肖主題，推出一系列以可靠穩重的祥牛為設計主軸的黃金擺件及首飾，寄願新一年如金牛般身體氣壯如牛、機遇生機盎然，新一年新氣象。

周大福2021年「金牛送福」系列有多款手工精緻細膩、趣緻生動的黃金飾品，包括各式擺件、吊 墜、轉運珠、嬰兒鎖包、嬰兒手鐲、金條、金鈔及金章等。系列黃金飾品呈現不同動態表情的金牛造型，除了有體格魁梧、昂首闊步的祥牛、亦有可愛活潑的 Q 版小金牛，多款手工精巧的靈牛等，可以贈與對象的需求與特質挑選適合配戴的款式。

黃金擺件則結合各種吉祥福氣的象徵，例如「年年有餘」黃金擺件就是一隻朝氣勃勃的小金牛騎着鯉魚在水中暢遊耍樂，寓意如魚得水、生活美滿；「財源滾滾」黃金擺件的小金牛腳踩錢幣，配戴福字項鍊，意喻財源滾滾、大發利市。「牛年如意 招財納福」黃金擺件則是造型健壯的金牛披上福字布，取其諧音「福報」，寓意招財納福、萬事如意。

「幸運星」黃金Q版吊墜，9,900元。圖／周大福提供
「幸運星」黃金Q版吊墜，9,900元。圖／周大福提供
「年年有餘」黃金擺件，重量約0.3兩起，價格店洽。圖／周大福提供
「年年有餘」黃金擺件，重量約0.3兩起，價格店洽。圖／周大福提供
「金牛旺福」紀念金章，1,200元。圖／周大福提供
「金牛旺福」紀念金章，1,200元。圖／周大福提供
「幸運牛」黃金Q版轉運珠，7200元。圖／周大福提供
「幸運牛」黃金Q版轉運珠，7200元。圖／周大福提供
把握年節最後一天拜訪親友，周大福特意以「金牛送福」為新春生肖主題，推出一系列以可靠穩重的祥牛為設計主軸的黃金擺件及首飾。圖／周大福提供
把握年節最後一天拜訪親友，周大福特意以「金牛送福」為新春生肖主題，推出一系列以可靠穩重的祥牛為設計主軸的黃金擺件及首飾。圖／周大福提供

嬰兒 周大福

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