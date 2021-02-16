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S.T. Dupont開工大吉！金色招財 紅色納福
初五即將開工，不妨將最應景的紅色與金色小物帶在身上，紅色代表著吉祥與喜慶的到來，金色代表著招財與希望的寓意，開啟新年好運，同時帶來盎然春意。
來自法國的都彭（S.T. Dupont）為新年新氣象獻上臻品。品牌著名的打火機與筆具皆採用貴金屬材質，生產過程經過鍛造、成型、打磨、上色、拋光等600道製作工序，超過80個零件組成，加上精湛的手工工匠技藝，通過300項品質管理測試後才得以上市，以維持品牌百年來堅持的高品質與奢華形象。DANCING FLAME系列打火機比Ligne 2打火機機身大，可完美放入口袋中。同樣招財象徵的另一款金色系的CROCO DANDY系列的金色打火機，裝飾精緻的鱷魚壓紋皮革效果，經典開蓋「cling聲」更是品味的象徵。
而喜氣的紅色則有帶有滿滿喜慶意味的的MAGAJET紅色打火機可選，強大的藍色平面火炬式火焰更能讓使用快速的點火，適合喜愛戶外運動的使用者。經典款MAXIJET打火機效能超高，採日曬復古色調凸顯優雅的男性線條。而經典筆具的代表作D-INITIAL系列，亦有推出紅色款，重現1973年品牌為美國第一夫人賈桂琳甘迺迪客製化之專屬隨身經典筆具，筆夾上更鑄象徵品牌145週年紀念的徽章綴飾，象徵著S.T. Dupont之亙古優雅與永恆不朽。
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