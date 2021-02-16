S.T. Dupont開工大吉！金色招財 紅色納福

初五即將開工，不妨將最應景的紅色與金色小物帶在身上，紅色代表著吉祥與喜慶的到來，金色代表著招財與希望的寓意，開啟新年好運，同時帶來盎然春意。

來自法國的都彭（S.T. Dupont）為新年新氣象獻上臻品。品牌著名的打火機與筆具皆採用貴金屬材質，生產過程經過鍛造、成型、打磨、上色、拋光等600道製作工序，超過80個零件組成，加上精湛的手工工匠技藝，通過300項品質管理測試後才得以上市，以維持品牌百年來堅持的高品質與奢華形象。DANCING FLAME系列打火機比Ligne 2打火機機身大，可完美放入口袋中。同樣招財象徵的另一款金色系的CROCO DANDY系列的金色打火機，裝飾精緻的鱷魚壓紋皮革效果，經典開蓋「cling聲」更是品味的象徵。