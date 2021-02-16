「地表最帥光頭」傑森史塔森新片 超帥亮點在這裡！

2021開春沒多久，多部動作電影如「黑寡婦」、「玩命關頭9」、「007：生死交戰」、「駭客任務4」，都讓人期待早日在大螢幕上見真章。有「地表最強光頭」之稱的好萊塢男星傑森史塔森（Jason Statham）近日更在個人官方instagram帳號jasonstatham上秀出帥氣照片，並使用「未命名的GuyRitchie電影（#untitledguyritchiefilm）」為主題標籤（hashtag），預告2021年的強勢演出。

事實上，主題標籤中的GuyRitchie已悄悄暗示：傑森史塔森所出演的應是英國知名動作導演蓋瑞奇（Guy Stuart Ritchie）執導的動作犯罪類型新片「運鈔車（Wrath of Man）」，電影是由2004年的同名驚悚劇情片改編而成。蓋瑞奇近年作品包含「紳士追殺令（The Gentlemen）」、「紳士密令（The Man from U.N.C.L.E.）」，以及由小勞勃道尼演出的「福爾摩斯（Sherlock Holmes）」電影。蓋瑞奇擅長超快節奏的MTV式剪接，並以流暢運鏡、幽默英式趣味和逆轉式劇情為人津津樂道。

數小時前，傑森史塔森的同張照片則為瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）轉發，並加上完整描述：Submersible Carbotech™️腕表（PAM1616），也間接宣布：傑森史塔森或將在電影中配戴上同一表款、成為電影中的超帥亮點！擁有不均勻、不規則霧黑色紋理的Carbotech，散發動感風格，原來這是一種以碳纖維為基礎的複合材料，沛納海最早在2015年發表，具有耐腐蝕、抗過敏等特點。同時蔚藍色的夜光塗料則使用在指針與面盤中，確保低光源下也能看清時間，機芯則為表廠自製的P.9010，表款並具備300米防水性能，定價約為54萬8,000元。