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開工日限定3千杯！momo購物網指定時段消費滿額送「COMEBUY雙Q奶茶」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網與COMEBUY攜手推出開工日限定「滿額送雙Q奶茶」限量好康，共3,000杯送完為止。圖／momo購物網提供
momo購物網與COMEBUY攜手推出開工日限定「滿額送雙Q奶茶」限量好康，共3,000杯送完為止。圖／momo購物網提供

春節連假邁入尾聲，為了紓解大眾的「收假症候群」，momo購物網與連鎖飲料店COMEBUY攜手推出開工日限定的「滿額送雙Q奶茶」限量好康，2月17日開工日當天凌晨0點至晚上9點於momo購物網消費滿3,000元即可享登記兌換資格，共3,000杯送完為止。

本次momo購物網、COMEBUY推出的開工日滿額送活動兌換商品為COMEBUY明星飲品「雙Q奶茶」，在香醇奶茶中加入珍珠、芋圓、薯圓，開工限定加料再進化，除了芋圓及薯圓之外，還可另外選擇Q彈粉條，自由搭配更滿足。

2月17日凌晨0點至晚上9點於momo購物網累積消費滿3,000元，即可於當天晚上9點30分至活動頁面登記兌換，momo購物網將於3月10日發送優惠簡訊通知領取，屆時只需開啟App專屬頁面優惠兌換券，至全台COMEBUY連鎖飲料店即可現領一杯雙Q奶茶。

momo購物網與COMEBUY攜手推出開工日限定「滿額送雙Q奶茶」限量好康，共3,000杯送完為止。圖／momo購物網提供
momo購物網與COMEBUY攜手推出開工日限定「滿額送雙Q奶茶」限量好康，共3,000杯送完為止。圖／momo購物網提供

購物網 momo 奶茶

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