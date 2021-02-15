開工日限定3千杯！momo購物網指定時段消費滿額送「COMEBUY雙Q奶茶」

每到春節期間，就是與家人相聚同歡的重要時光，今年春節在全球疫情籠罩之下，大型活動減少許多。不訪來台北華山文創園區參觀「色廊2.0 – 夢境製造所」，在這裡可以滿足你對色彩所有的想像，秒殺你的相機底片，記錄下每個美好的時刻，並來一場心靈治癒的旅程。

2021-02-15 10:00