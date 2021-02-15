聽新聞
test
0:00 / 0:00
開工日限定3千杯！momo購物網指定時段消費滿額送「COMEBUY雙Q奶茶」
春節連假邁入尾聲，為了紓解大眾的「收假症候群」，momo購物網與連鎖飲料店COMEBUY攜手推出開工日限定的「滿額送雙Q奶茶」限量好康，2月17日開工日當天凌晨0點至晚上9點於momo購物網消費滿3,000元即可享登記兌換資格，共3,000杯送完為止。
本次momo購物網、COMEBUY推出的開工日滿額送活動兌換商品為COMEBUY明星飲品「雙Q奶茶」，在香醇奶茶中加入珍珠、芋圓、薯圓，開工限定加料再進化，除了芋圓及薯圓之外，還可另外選擇Q彈粉條，自由搭配更滿足。
2月17日凌晨0點至晚上9點於momo購物網累積消費滿3,000元，即可於當天晚上9點30分至活動頁面登記兌換，momo購物網將於3月10日發送優惠簡訊通知領取，屆時只需開啟App專屬頁面優惠兌換券，至全台COMEBUY連鎖飲料店即可現領一杯雙Q奶茶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言