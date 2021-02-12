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波多野結衣顏面神經麻痺停工 醫：及早治療兩周可好

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
波多野結衣目前仍須在家中休養。 摘自波多野結衣IG
波多野結衣目前仍須在家中休養。 摘自波多野結衣IG

在台灣有高人氣的日本知名AV女優波多野結衣日前在個人Twitter上表示自己生病了，後續活動、工作也已經全部取消。原來她罹患的是會導致嘴歪眼斜的「顏面神經麻痺」。開業皮膚科醫師趙昭明表示，顏面神經麻痺與免疫、病毒感染有關，如果能及早治療，恢復較快，約兩周可以恢復；否則等到神經受損，復原期可能拖至二至三個月。

波多野結衣在9日時就已經發文表示，舌頭有麻痹的感覺，臉部也有些許不適，診斷疑似「顏面神經麻痺」，目前正在接受類固醇治療導致免疫力變低，暫時無法出門，也因此之後所有宣傳、活動工作等皆全面停擺。

趙昭明表示，顏面神經麻痺通常因為免疫力降低、壓力大、太疲勞而使神經遭到並度感染，影響肌肉運作，造成眼睛下垂、嘴巴歪斜，甚至有些人會出現不自主流口水的症狀，像「小中風」一樣。

他指出，熬夜、溫差大都容易誘發顏面神經麻痺，因此秋冬溫度低，加上此時節有些人感染感冒，遲遲未治癒，也容易發生病毒攻擊神經的狀況，因此秋冬求診的病人明顯較多。

趙昭明表示，顏面神經麻痺越早發現治療越好，治療黃金期為出現症狀後三到五天，給予類固醇可促進神經恢復，約兩周可以恢復；如果拖延太久，神經受到損傷，修復較慢，可能拖至二至三個月，甚至可能無法完全恢復。

因此他提醒，平時不要熬夜、讓自己太累，如果感冒持續未癒也要注意，小心病毒入侵，造成顏面神經麻痺。

類固醇 熬夜

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