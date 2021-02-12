700億分之1？最強母女檔連莊拿新光三越首獎一克拉鑽戒

新光三越台中店今天中午抽2021年牛年福袋首獎，一克拉鑽戒，價值68萬元，得主是台中市沙鹿區的顏小姐。她上台領獎時説，去年抽中價值49.8萬也是一克拉鑽石的得主，18歲姚姓高中生是她的女兒，母女兩人連續拿兩年首獎「機率只有700億分之1」超幸運母女檔。

45歲顏小姐說，母女今年第3次購買新光三越福袋，女兒去年已抽中鑽石，今年只希望能抽中第二大獎的按摩椅或第三獎的電動機車，沒想到一舉抽中第一大獎，第二顆鑽石落袋。

新光三越百貨台中店指出，今年28萬名APP卡友同一時段搶抽500個福袋，最後再從500人中抽出5個幸運得主抽金蛋，抽中金蛋者可奪得2021年牛年福袋首獎，即價值68萬元一克拉鑽戒，今年獲獎機率是28萬分之一。

去年APP卡友數為25萬人，獲獎機率是25萬分之1「同一家人連續兩年都抽中首獎的機率是700億分之1！」

各大百貨公司紛紛在大年初一推出新春福袋，新光三越台中店今年採取預購方式，500份福袋，在今天上午10點30分開始發放。每

顏小姐說，抽獎前沒有特別去宮廟拜拜，但身上帶了8800元現金帶喜氣。

新光三越台中店說明，去年跟今年的福袋首獎都是知名日本festaria TOKYO品牌的一克拉鑽戒，其中去年福袋首獎一克拉鑽石，主要是白金戒台鑲一顆一克拉裸鑽與小碎鑽，價值達49.8萬元。今年福袋首獎的鑽戒升級到「豪華級鑽戒」，除了白金戒台外，戒圍跟一克拉主鑽周邊還鑲上總計30分的小鑽石，價值68萬元。