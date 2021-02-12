快訊

一片熱量就150大卡！TOP3高油、高糖、高鈉零食...你愛吃的上榜了嗎？

表哥過年聚餐也要掛「台積電識別證」 網一句話打臉愛現親戚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

700億分之1？最強母女檔連莊拿新光三越首獎一克拉鑽戒

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
45歲顏小姐（右)今年拿下新光三越台中店福袋首獎，她的女兒姚姓高中生(左)竟是去年首獎得主，太幸運了。圖/新光三越台中店提供
45歲顏小姐（右)今年拿下新光三越台中店福袋首獎，她的女兒姚姓高中生(左)竟是去年首獎得主，太幸運了。圖/新光三越台中店提供

新光三越台中店今天中午抽2021年牛年福袋首獎，一克拉鑽戒，價值68萬元，得主是台中市沙鹿區的顏小姐。她上台領獎時説，去年抽中價值49.8萬也是一克拉鑽石的得主，18歲姚姓高中生是她的女兒，母女兩人連續拿兩年首獎「機率只有700億分之1」超幸運母女檔。

45歲顏小姐說，母女今年第3次購買新光三越福袋，女兒去年已抽中鑽石，今年只希望能抽中第二大獎的按摩椅或第三獎的電動機車，沒想到一舉抽中第一大獎，第二顆鑽石落袋。

新光三越百貨台中店指出，今年28萬名APP卡友同一時段搶抽500個福袋，最後再從500人中抽出5個幸運得主抽金蛋，抽中金蛋者可奪得2021年牛年福袋首獎，即價值68萬元一克拉鑽戒，今年獲獎機率是28萬分之一。

去年APP卡友數為25萬人，獲獎機率是25萬分之1「同一家人連續兩年都抽中首獎的機率是700億分之1！」

各大百貨公司紛紛在大年初一推出新春福袋，新光三越台中店今年採取預購方式，500份福袋，在今天上午10點30分開始發放。每

顏小姐說，抽獎前沒有特別去宮廟拜拜，但身上帶了8800元現金帶喜氣。

新光三越台中店說明，去年跟今年的福袋首獎都是知名日本festaria TOKYO品牌的一克拉鑽戒，其中去年福袋首獎一克拉鑽石，主要是白金戒台鑲一顆一克拉裸鑽與小碎鑽，價值達49.8萬元。今年福袋首獎的鑽戒升級到「豪華級鑽戒」，除了白金戒台外，戒圍跟一克拉主鑽周邊還鑲上總計30分的小鑽石，價值68萬元。

福袋 鑽石

延伸閱讀

市面買不到 高市毒防局特製新春福袋提供正能量

春節福袋開賣衝刺業績 黃晴雯看今年景氣審慎樂觀

高市婦人鑽戒掉溝底 警用手電筒照現奇特反光失而復得

新年走春看屋趣　盤點雙北看屋新建案，還能抽福袋

相關新聞

溫醇清雅 慢享生活

27 坪的居宅在不動格局的前提下，安禾設計秉持「化繁從簡」的構思，脫離淺顯的風格化路線，轉以多元的彈性機能，著重於呈現舒服又舒心的好感空間。

SOGO黃晴雯、微風廖鎮漢看景氣 審慎樂觀首重賣場安全

金牛年第一天，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、微風董事長廖鎮漢都率領一級主管現身百貨迎賓，談及今年景氣，黃晴雯與廖鎮漢兩人...

SOGO福袋狂熱鐵粉！「頭香哥」排14小時等進場連排15年

大年初一台北天氣轉晴，遠東SOGO忠孝館開店前大門就集結好幾圈人潮準備搶福袋試手氣，今年排隊「頭香哥」葉先生，昨晚九點就...

獨／上看9億！亞洲拍賣最高估價西方藝術品 巴斯奇亞「戰士」將登佳士得香港春拍

佳士得（Christie’s）將於3月23日晚間9點以單一拍品專場的方式呈獻美國藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Mich...

走春出遊必逛！ 好想兔快閃店 巨型扭蛋一番賞初登場

在松山文創園區俏皮登場的「好想兔五週年快閃」，將台灣LINE貼圖冠軍常客的好想兔各個熱門貼圖實體化，讓粉絲可以在現場跟最愛「宅在家」的好想兔一起拍照留戀。為了回饋粉絲，從2021年2月10號開始到2月16日「好想兔五週年快閃」推出新春好康優惠，多項五周年限定商品限時優惠中，粉絲千萬不要錯過！

情人節送化妝品停看聽 消除縐紋、增生膠原蛋白都開罰

大年初三就是西洋情人節，化妝品是情人節熱門禮品，台中市食品藥物安全處去年共開罰293件，提醒民眾，面對琳瑯滿目的化妝品「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。