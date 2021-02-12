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SOGO黃晴雯、微風廖鎮漢看景氣 審慎樂觀首重賣場安全

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館初一福袋排隊人潮。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館初一福袋排隊人潮。記者江佩君／攝影

金牛年第一天，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、微風董事長廖鎮漢都率領一級主管現身百貨迎賓，談及今年景氣，黃晴雯與廖鎮漢兩人不約而同指出，對整體景氣仍樂觀，但最重要的仍是維護賣場安全，保持賣場安全重要性應該在談業績之前。

黃晴雯指出，今年包括台灣GDP成長、整體經濟預估、疫苗採購都有好消息，我想今年還是蠻樂觀，但我們對疫情還是要審慎，整個全球來看，影響到零售的就是我們二次疫情的風險，以及未來疫苗掌控狀況如何。雖然說很多觀光客不能進來，但很多消費留在國內，零售對我們來說，最重要就是保持賣場安全，在國內零售消費動能上，我覺得是蠻看好的。

另外，黃晴雯也主動談及針對新光三越插旗東區看法，她說，東區有新的夥伴增加，雖然量體不是那麼大，可能會做一個比較特別的店，跟百貨業態不太一樣，但我們認為會豐富整個東區商圈多樣化面貌，吸引不同年齡層客人進來，對東區只有好沒有壞，我們覺得很開心，台北能有有東區跟信義商圈兩大商圈是很棒的。

廖鎮漢表示，希望疫情風波可以平息，大家過正常生活，這是我今年最大願望。去年前半段因為疫情關係，大家反應都有點措手不及，但因為台灣不管是政府或是民間對策也快，去年七月有振興券時就開始報復性消費一直到現在，因為現在國人也無法出去，一直到現在國內消費需求還是很強。

談到今年展望，廖鎮漢說，我覺得要審慎樂觀又要嚴陣以待，審慎樂觀是因為疫苗已經出來了，全世界都在等疫苗，台灣也有採購到了。要嚴陣以待，則是病毒不斷在變化，我們也不曉得最後會怎樣，所以嚴陣以待是很必須的。談到今年業績目標，他說到，如果今年可以跟去年一樣持平（305億）的話，我想大概就是100分了，但我想商場安全應該在景氣之前，以安全為主，讓大家安全安心購物，我想是比業績更要的。

微風董事長廖鎮漢（中）率主管初一與民眾一起迎春。圖／微風提供
微風董事長廖鎮漢（中）率主管初一與民眾一起迎春。圖／微風提供
微風南山初一發放開門禮排隊人潮。圖／微風提供
微風南山初一發放開門禮排隊人潮。圖／微風提供
SOGO董事長黃晴雯（中）率主管們大年初一開門迎賓。記者江佩君／攝影
SOGO董事長黃晴雯（中）率主管們大年初一開門迎賓。記者江佩君／攝影
SOGO董事長黃晴雯（左）與連續排15年SOGO福袋的民眾合影。記者江佩君／攝影
SOGO董事長黃晴雯（左）與連續排15年SOGO福袋的民眾合影。記者江佩君／攝影

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