SOGO福袋狂熱鐵粉！「頭香哥」排14小時等進場連排15年

大年初一台北天氣轉晴，遠東SOGO忠孝館開店前大門就集結好幾圈人潮準備搶福袋試手氣，今年排隊「頭香哥」葉先生，昨晚九點就到場排隊，在現場守候了14小時，同時他也同時也是去年排隊頭香，更是SOGO福袋狂熱鐵粉，連續排了15年SOGO福袋，葉先生表示，會對SOGO福袋如此死忠，是因為獲獎機率比較高。而去年排第二順位的吳小弟一家人，也是昨天凌晨12點就前來排隊，吳小弟說，福袋體驗很好玩，一點都不覺得累。

避免群聚關係，今年百貨福袋多採預購制並線上開獎，SOGO今年維持過去人氣最高的「商品福袋」，因為消費者可鎖定各樓層福袋，人潮可分散。為了讓民眾開心搶福袋又避免群聚風險，SOGO今年不僅增加福袋數量，台北店共3.3萬份較去年增加一成，福袋開賣也從過去的初一至初三開賣，今年延長至初一至初五販售，藉此人潮分流。

SOGO福袋「頭香哥」葉先生連續排了15年SOGO福袋，排到百貨主管、工作人員都認識他，他說，SOGO福袋中獎率高，最大獎他曾拿到珍珠、鑽石，今年因為家裡吸塵器壞了，大獎鎖定家電樓層Dyson吸塵器，但最後抽中果汁機。葉先生對SOGO福袋的狂熱，也吸引三位同事一起前來體驗福袋排隊滋味，他們皆認為，福袋還是要排隊比較有感，採預購制就像網路祭祖一樣就沒fu了。

「頭香哥」葉先生每年獲得的福袋獎項都拿來孝敬媽媽，他說，入場搶福袋沒撇步，就是順著各樓層動線走，但他去年第一個衝進場後中途不小心跌倒，原來是爸爸太關心福袋下落而來電，他為了接電話而不慎跌倒。

而去年與今年都排到第二順位的吳小弟一家，去年獲得Dyson捲髮器，今年吳小弟許願，最想拿到初一限定的紫南宮開運金雞大獎。