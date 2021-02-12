獨／上看9億！亞洲拍賣最高估價西方藝術品 巴斯奇亞「戰士」將登佳士得香港春拍

佳士得（Christie’s）將於3月23日晚間9點以單一拍品專場的方式呈獻美國藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年的作品「戰士」（Warrior），估價約8.7億元台幣（3,100萬美元）起，是亞洲拍賣史上最高估價之西方藝術品。該晚拍專場專場「勇者無懼—巴斯奇亞《戰士》」，將舉辦全球直播，並由佳士得全球總裁彭肯南（Jussi Pylkkänen）擔任拍賣官。拍品將於2月19日起至24日於紐約、3月15日起至23日於香港預展，採預約制。

巴斯奇亞認為是過去半個世紀以來最重要的藝術家之一，作品深受藝人明星喜愛，包括大衛鮑伊、李奧納多迪卡皮歐、及藝術家生前友人瑪丹娜等人都是知名的巴斯奇亞藏家。此次上拍的作品「戰士」創作於1982年，為巴斯奇亞巔峰時期的頂級傑作，畫作描繪一位手持銀色寶劍，怒目直視觀者，頭戴荊棘仿若人神合一的黑色「戰士」，被認為是黑人藝術家巴斯奇亞本人內心的寫照，舉起利刃向當時以白人為主導的藝術史敘事方式發起挑戰。

「戰士」是巴斯奇亞於1981-1982年創作的一系列板上作品中的一件代表作，該系列被廣泛認為是他創作力最旺盛、風格最為成熟的全盛時期作品，其中包括他舉世聞名的鉅作「La Hara」與「Irony of Negro Policeman」。作品展現出他最為標誌性的狂放風格，充滿街頭、原始與當代的力量。而當今藝術拍賣市場上，身為十大身價最高的美國藝術家之一的巴斯奇亞，最受藏家喜愛的便是1981到1983年間成熟的標誌性風格創作。

「戰士」上次出現在拍場是2012年於倫敦蘇富比（Sotheby’s）5月舉辦的當代藝術晚拍上，當時以逾2億元台幣（約558萬英鎊）的價格領銜成交，比起2007年成交時的282萬英鎊可以說是漲幅驚人。不過同年在倫敦，畫作「Untitled, 1981」在佳士得拍出約5億元台幣（1290萬英鎊）的天價，被藝術史專家認為是拍賣價格升級另一個檔次的開始。在接下來至今的10年間，巴斯奇亞的作品在藝術市場上可以說是狂飆，最著名的莫過於日本網拍大亨前澤友作於2017年以逾1.1億美元的天價在紐約蘇富比標下他1982年的「無題」（Untitled），為巴斯奇亞締造了拍賣紀錄。

去年全球藝術市場受疫情影響的狀況下，「巴斯奇亞熱」持續燃燒。藝術家1982年的紙上作品「無題（頭）」，以1520萬美元締造了網拍藝術品紀錄。而美國金融界的億萬富豪肯格里芬（Ken Griffin）則以逾1億美元的高價，向收藏巴斯奇亞的名家、出版業大亨布蘭特（Peter Brant），買下藝術家1982年的名作「Boy and Dog in a Johnnypump」。