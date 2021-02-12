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情人節送化妝品停看聽 消除縐紋、增生膠原蛋白都開罰

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市衛生局食品衛生安全處抽檢市面化妝品，開罰293件。圖/台中市衛生局提供
台中市衛生局食品衛生安全處抽檢市面化妝品，開罰293件。圖/台中市衛生局提供

大年初三就是西洋情人節，化妝品是情人節熱門禮品，台中市食品藥物安全處去年共開罰293件，提醒民眾，面對琳瑯滿目的化妝品「停、看、聽」三大原則，做個聰明的消費者。

食安處表示，食安處自去年針對化妝品標示及廣告違規共開罰293件，裁罰金額計670萬元，違規項目「標示違規」占45件，包括化妝水、乳液、香水、美髮用品、防曬乳等品項。

其中「標示不符」佔27件，其次為「無中文標示」及「未經核准輸入特定用途化妝品」佔18件。

另涉及廣告違規則以精華液、面膜、潔膚露、乳霜、化妝水等產品佔200件，常見業者廣告宣稱「消炎、促進膠原蛋白增生、消除皺紋、促進血液循環、平撫肌膚疤痕」等誇大或宣稱醫療效能的內容，容易引起消費者誤解，提醒民眾在選購產品時，勿相信誇大不實廣告。

食安處說明，民眾購買化妝品時，須遵守「停、看、聽」三大原則，包括先「停」下來了解管理相關規定，且辨別是一般化妝品或特定用途化妝品；「看」是否有完整的中文標示，如品名、製造或輸入業者的名稱、地址及電話、許可證字號、全成分、用途、用法及保存方法、淨重、容量或數量、批號、製造日期及有效期間、使用注意事項等；不「聽」信誇大不實或宣稱有醫療效能產品，以確保安全及自身的權益。

食安處提醒，「化妝品衛生安全管理法」108年7月1日正式施行，有多項新制上路，加重業者自主管理的責任，提高廣告違規行為等多項罰鍰。業者若於刊登廣告內容中涉及虛偽誇大，可依規定處4萬至20萬元罰鍰；另涉及醫療效能宣稱，則可處60萬至500萬元罰鍰，裁罰幅度相較過去舊法5萬元罰鍰已大幅提高。

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