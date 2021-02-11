首家「博物館星巴克」明開幕 單筆消費滿600送口罩

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
星巴克奇美博物館門市明開幕，在地方成話題。圖／業者提供
星巴克奇美博物館門市明開幕，在地方成話題。圖／業者提供

全台首家「博物館星巴克」進駐台南奇美博物館，明天正式開幕，當天憑發票單筆消費滿600元，可獲得星巴克口罩套1組，還有一系列限定優惠好康，希望吸引消費者青睞。

星巴克奇美博物館門市，位於一樓餐飲區內，結合奇美本身西洋古典風格，店裝主要為顯眼的木紋及金屬色系，牆面也有以咖啡農場為理念的藝術山坡，為空間增加時尚奢華感。二樓還有具延伸感視覺的座位區，可容納72個坐席，樓下也有55個位置，環境寬敞舒適。

業者也推出一系列優惠好康，其中，憑12日當日開幕當天單筆消費滿600元發票，可獲得精美星巴克口罩套組1組、滿1000元則能免費獲贈星巴克零錢包。至3月底凡憑奇美博物館當日門票，到星巴克奇美博物館店點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致飲料，即享第二杯半價優惠。

星巴克奇美博物館門市除引入氮氣飲品，還加碼提供新鮮現烤系列，販售多款烘焙糕點。開幕起至2月底，凡點購新鮮現烤系列滿300元即送現烤專案手工餅乾1片，滿600贈送2片，以此類推，3月1日至3月底，享飲品第二杯半價優惠。

奇美博物館 星巴克 口罩

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