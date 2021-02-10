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春節「血拼」新選擇 桃機免稅店推管制區外特賣

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場采盟免稅店在第2航廈管制區外設置的特賣商品區。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場采盟免稅店在第2航廈管制區外設置的特賣商品區。記者陳嘉寧／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，春節連續假期桃園機場單日旅客量不超過千人，桃園機場昇恆昌及采盟2家免稅店為了提升服務，分別在桃機第2航廈管制區外設置商品區，即使不出國也能用優惠價格買到各類商品，還有特別折扣優惠，春節期間歡迎民眾前往選購。

桃園機場11日除夕夜的入出境旅客預報人數僅有497人，桃機免稅店為了求生存，分別在第2航廈南北兩側擴建區3樓及5樓管制區外，打造了免稅商品銷售區，結合桃機觀景台及餐飲業者，提供吃喝加購物全方位服務。

免稅店強調，商品販售區依照政府防疫規範，嚴格執行各項防疫措施，員工配戴口罩，加強消毒強度與頻率，現場設置自動感應酒精消毒機。桃園機場也特別區隔入境旅客動線，讓民眾安心採購。

昇恆昌免稅店設置的「昇恆昌好物市集」，3樓主力為精品熱門款包包、香水化妝品、3C產品、玩具公仔等，也推出獨家限定商品，包括Tiffany & Love系列女士淡香精禮品特惠組(免稅優惠價4500元)、MONTBLANC 萬寶龍傳奇經典男性淡香水禮盒(免稅優惠價2150元)。

5樓商品包括品牌服飾、手錶、皮件等，其中鞋類4折起，GIA鑽石7折，珠寶飾品5折起，還有美妝保養品、各類台灣地方特產、特色文創商品、進口巧克力特賣促銷。

昇恆昌特賣區在3月7日前購買香水化妝品、國際精品、珠寶、太陽眼鏡、手錶等，單筆消費折扣後滿萬送千，香水化妝品滿6000元就現折600元，加上昇恆昌聯名卡優惠，價格約為市價的7折，購物滿萬送千再享現金折抵。

采盟免稅店的特賣會設在第2航廈南側擴建區3樓及5樓，3樓商場有精品、服飾、熱門包款、香水化妝品、玩具公仔。5樓商場則有戶外機能服飾、運動用品、各式精品、皮件、鞋款，以及進口巧克力特賣。

桃園機場昇恆昌免稅店在第2航廈管制區外設置的特賣商品區。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場昇恆昌免稅店在第2航廈管制區外設置的特賣商品區。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 化妝品 桃機

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