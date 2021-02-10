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「牛」轉新氣象 用Apple Music獨家精選歌單陪你過年

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
KKBOX也為用戶貼心準備好許多與開車、旅行有關的「在路上」分類歌單。圖／KKBOX提供
KKBOX也為用戶貼心準備好許多與開車、旅行有關的「在路上」分類歌單。圖／KKBOX提供

7天春節長假正式開跑！不管是出門塞車、親友團聚營造氣氛，還是個人獨享悠閒時光，音樂都是不可或缺的重要元素，運用音樂串流平台精彩豐富的歌單，賦予傳統年節另一番風味。

今年，Apple Music邀請了2020年活躍於華語樂壇的10組音樂人，為樂迷選出各自的新春私房歌單（https://apple.co/2YOskuh）。包括年度爆紅、被稱為「行走的費洛蒙」的瘦子E.SO，硬派說唱歌手內藏柔情老靈魂，以chill又霸氣的嘻哈態度，為大家送上獨家新年歌單；而2019年以一張《希遊記》奪下金曲獎最佳國語專輯的孫盛希Shi Shi，在疫情壓力下反而燃起生活的熱情，透過歌單中新式R&B、Soul曲目，帶領聽眾一起從黑暗迎向光明。另外還有椅子樂團、楊千嬅、阿朵、五條人、艾熱、小塵埃等中港台音樂人，各自代表樂壇過去一年來的潮流與現象，而每一張歌單在分享珍藏好歌的同時，也凝結著他們一整年的創作探索與思考，並向充滿多種可能性的 2021 年投去期待的目光。搭配 HomePod mini、運用「嘿 Siri，播放春節歌單」，更能輕鬆享受年節音樂的樂趣。

另外，KKBOX也為用戶貼心準備好了許多與開車、旅行有關的歌單，在「曲風情境」中，特別設計了「在路上」分類，根據KKBOX音樂大數據觀察，最受歡迎的開車必聽歌單為「塞車也能High！活力節奏放出來」及「EDM熱門歌曲陪你塞車」。若是遇到長時間塞車或想打瞌睡時，KKBOX也推薦超洗腦的K歌或嘻哈、舞曲等嗨歌；若是要配合長輩喜好，懷舊歌單也可以同時準備好。

Apple Music今年邀請了2020年活躍於華語樂壇的10組音樂人，為樂迷選出各自的新春私房歌單。圖／摘自Apple Music
Apple Music今年邀請了2020年活躍於華語樂壇的10組音樂人，為樂迷選出各自的新春私房歌單。圖／摘自Apple Music
Apple Music 2021牛年特別企劃，邀請10組明星音樂人設計獨家精選歌單，陪你過年。圖／蘋果提供
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孫盛希的「Fade Out, Fade In」歌單，帶著大家把過往與負面情緒拋開，新年迎接全新姿態。圖／蘋果提供
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瘦子E.SO為聽眾精選了「再見 2020的歡與愁」歌單。圖／蘋果提供
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塞車 春節 疫情

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