「牛」轉新氣象 用Apple Music獨家精選歌單陪你過年

7天春節長假正式開跑！不管是出門塞車、親友團聚營造氣氛，還是個人獨享悠閒時光，音樂都是不可或缺的重要元素，運用音樂串流平台精彩豐富的歌單，賦予傳統年節另一番風味。

今年，Apple Music邀請了2020年活躍於華語樂壇的10組音樂人，為樂迷選出各自的新春私房歌單（https://apple.co/2YOskuh）。包括年度爆紅、被稱為「行走的費洛蒙」的瘦子E.SO，硬派說唱歌手內藏柔情老靈魂，以chill又霸氣的嘻哈態度，為大家送上獨家新年歌單；而2019年以一張《希遊記》奪下金曲獎最佳國語專輯的孫盛希Shi Shi，在疫情壓力下反而燃起生活的熱情，透過歌單中新式R&B、Soul曲目，帶領聽眾一起從黑暗迎向光明。另外還有椅子樂團、楊千嬅、阿朵、五條人、艾熱、小塵埃等中港台音樂人，各自代表樂壇過去一年來的潮流與現象，而每一張歌單在分享珍藏好歌的同時，也凝結著他們一整年的創作探索與思考，並向充滿多種可能性的 2021 年投去期待的目光。搭配 HomePod mini、運用「嘿 Siri，播放春節歌單」，更能輕鬆享受年節音樂的樂趣。