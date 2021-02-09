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大玩卡通萌牛、刮刮樂巧思... 2021精品紅包袋大集合！

聯合報 / 記者釋俊哲吳曉涵楊詩涵孫曼／台北即時報導
德國高級製表品牌朗格（a.lange & söhne）將偏心式面盤、雙位數的「大日期」視窗，刻印於紅包收納盒，紅包袋再以抽象的線條勾勒出金牛意象，格外細膩。記者釋俊哲 / 攝影
德國高級製表品牌朗格（a.lange & söhne）將偏心式面盤、雙位數的「大日期」視窗，刻印於紅包收納盒，紅包袋再以抽象的線條勾勒出金牛意象，格外細膩。記者釋俊哲 / 攝影

農曆新年到來，每年這個時候，各大精品品牌都會為VIP及品牌好友，打造特製款的新年紅包袋，討喜的圖案，以及精品般的質感，總是吸引眾多時尚粉絲的目光！現在就來看看金牛年有哪些話題紅包吧？

★愛馬仕

愛馬仕每年在紅包袋上都下足功夫，充分展現品牌天馬行空的童趣創意。今年把刮刮樂概念融入紅包袋，刮開後可以看到討喜吉祥話，結合牛年生肖的圖樣，好玩又好看。

★PRADA

呼應品牌設計調性，PRADA的紅包袋向來走極簡風，不過今年也特別在三角Logo上加入了生肖牛的「牛角」意象，時尚有型又不失年味。

★TOD’S

TOD’S今年透過紅包袋強調工匠的工藝魅力，拆解卡通形象的牛再組合出四肢關節都可以動的可愛圖樣，非常俏皮有趣。

★朗格

德國高級製表品牌朗格（a.lange & söhne）將偏心式面盤、雙位數的「大日期」視窗，刻印於紅包收納盒，紅包袋再以抽象的線條勾勒出金牛意象，格外細膩。

★Franck Muller

誰說紅包一定要是「紅」色？Franck Muller結合吉祥話、中國花卉鳥禽，鮮豔高彩的撞色，也像品牌近年不時推出的高級珠寶表、晶瑩閃耀。

★PANERAI

沛納海把腕表結合燈籠的喜氣意念，再使用雙色印刷，金色側邊再小巧印上「PANERAI」品牌字樣，低調、高級、很聰明！

★FRED

今年整體造型最浮誇的，應該是LVMH集團的現代珠寶品牌斐登（FRED）。乍看是一桶裝飾燙金花火圖騰的紅色圓筒，本來以為可能是裝糕餅吃食，打開才知道自己小家子氣了，人家是裝飾吊掛燈籠的紅包袋與擺件組。

★MIKIMOTO

日本珍珠之王MIKIMOTO送來的典雅紅盒子打開，銀色燙金羽毛圖案是今年度的最新高級珠寶主題，閃著金屬光澤的金銀雙色紅包袋奢華不俗，瑞氣滿點。

★FENDI

今年度FENDI再度攜手張艾嘉之子、藝術家王令塵（Oscar Wang），在新春期間以FENDIDI家族的幸福團圓作為紅包設計，包括熊貓弟弟FENDINO和熊貓妹妹FENDINA都成為紅包袋的設計圖像；紅包禮盒居中則是寓意寧靜安定的薰衣草香包，呼應2021春夏以家族情感為設計靈感的概念。

★MICHAEL KORS

乍看以為是紅包盒，沒想到是一個DIY元宵燈籠。裡面包括6個紅包袋和製作燈籠的上下層板、紅繩、吊飾，紅包袋抽出後的鏤空外袋就是燈籠的組件，精緻、有創意，還可以帶來手做樂趣。

★Christian Louboutin

今年度紅底鞋的紅包袋仍然維持簡約低調，在背面才印有品牌字樣，但外袋則是簡約的皮革信封包，以金漆壓印了各式牛圖樣，以及紅底鞋印的品牌標誌，像一幅幅懸掛在紅色牆面的肖像畫，是有別以往的童趣設計。

MICHAEL KORS紅包暨燈籠組合。記者楊詩涵／攝影
MICHAEL KORS紅包暨燈籠組合。記者楊詩涵／攝影
沛納海結合燈籠的喜氣意念，再使用雙色印刷，金色側邊再小巧印上「PANERAI」品牌字樣。記者釋俊哲 / 攝影
沛納海結合燈籠的喜氣意念，再使用雙色印刷，金色側邊再小巧印上「PANERAI」品牌字樣。記者釋俊哲 / 攝影
FRED的紅包袋與擺件組。記者孫曼／攝影
FRED的紅包袋與擺件組。記者孫曼／攝影
TOD’S透過紅包袋強調工匠的工藝魅力，拆解卡通形象的牛再組合出四肢關節都可以動的可愛圖樣，俏皮有趣。記者吳曉涵／攝影
TOD’S透過紅包袋強調工匠的工藝魅力，拆解卡通形象的牛再組合出四肢關節都可以動的可愛圖樣，俏皮有趣。記者吳曉涵／攝影
愛馬仕今年把刮刮樂概念融入紅包袋，結合牛年生肖的圖樣，好玩又好看。記者吳曉涵／攝影
愛馬仕今年把刮刮樂概念融入紅包袋，結合牛年生肖的圖樣，好玩又好看。記者吳曉涵／攝影
MIKIMOTO紅包袋禮盒。記者孫曼／攝影
MIKIMOTO紅包袋禮盒。記者孫曼／攝影
Christian Louboutin紅包袋。記者楊詩涵／攝影
Christian Louboutin紅包袋。記者楊詩涵／攝影
PRADA的紅包袋特別在三角Logo上加入了生肖牛的「牛角」意象，時尚有型又不失年味。記者吳曉涵／攝影
PRADA的紅包袋特別在三角Logo上加入了生肖牛的「牛角」意象，時尚有型又不失年味。記者吳曉涵／攝影
誰說紅包一定要是「紅」色？Franck Muller結合吉祥話、中國花卉鳥禽，鮮豔高彩的撞色紅包袋。記者釋俊哲 / 攝影
誰說紅包一定要是「紅」色？Franck Muller結合吉祥話、中國花卉鳥禽，鮮豔高彩的撞色紅包袋。記者釋俊哲 / 攝影
FENDI紅包禮盒。記者楊詩涵／攝影
FENDI紅包禮盒。記者楊詩涵／攝影
愛馬仕今年把刮刮樂概念融入紅包袋，結合牛年生肖的圖樣，好玩又好看。記者吳曉涵／攝影
愛馬仕今年把刮刮樂概念融入紅包袋，結合牛年生肖的圖樣，好玩又好看。記者吳曉涵／攝影

紅包 品牌

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