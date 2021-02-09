Muying帶路深度遊台北／羅曼蒂克之旅 情人過年這樣玩

走春，你想怎麼玩？尤其今年情人節適逢過年，跟著達人規劃完美一日遊，找到專屬你的台北之旅吧！

備註：景點資訊僅供參考，過年或連續假期營業時間可能有不同，出遊前請先確認營業資訊與時間

● 有山有水的一日輕旅行

十分瀑布。圖／四塊玉文創 提供

想來趟輕旅行，那就搭乘火車前往瑞芳火車站，購買平溪支線一日券，搭乘平溪線火車，前往放天燈、賞瀑布吧！

1.菁桐老街

除了有全世界唯一天燈派出所，還有滿街祈願竹筒，以及火車站站長公仔、郵筒，同時也因鐵路較寬大，成為3站中最適合和火車拍照的一站。

2.十分瀑布

垂簾型的瀑布，岩層傾向與水流方向相反，有著逆斜層特徵，並擁有台灣尼加拉瀑布的美稱，與北美洲尼加拉瀑布相似，雖然較小但是一樣聲勢浩大、氣勢不凡。

3.平溪老街

為知名廣告張君雅小妹妹的拍攝景點，不僅有五金行、傳統柑仔店，還有許多開店10年以上小吃店，最有名的就是天燈，無論何時都有遊客前來寫願望、祈福。

鐵道熱腸。圖／四塊玉文創 提供

4.鐵道熱腸

平溪最有名的道地小吃，已開店20年以上，除了販售香腸還有五味雞排，口味多種還多汁飽滿，許多旅遊節目都有介紹過！

感受自然的生活氣息

碧潭風景區。圖／四塊玉文創 提供

前往絕美仙境瀑布前，先享受如童話故事般，夢幻的天鵝船之旅，在環完碧潭、賞完瀑布後，浪漫的一起分享上帝之果巴西莓。

1.碧潭風景區

除了能與另一半踩天鵝船遊碧潭，還可在新店地標碧潭吊橋、真愛碼頭、觀景台拍下合照，若有時間也可前往親水步道踏青、遊河畔！

2.銀河洞越嶺步道

從入口處到銀河洞瀑布只需不到半小時的時間，由廟口轉角拍向瀑布，就能拍出猶如仙境，斷崖峭壁、瀑布、廟宇連成一線的美景，是近年最受歡迎的步道！

3. AMAVIE巴西莓

全台最熱門的巴西莓專賣店，巴西莓在巴西被尊奉為上帝之果可以抗氧化，在補充營養的同時，還享有瘦身功能，是健美人士的最愛。

4. NATURAL KITCHEN

這間是擁有日式風格，高質感、便宜的生活小雜貨，店家設計的十分窩心，很有日本生活雜貨小舖的風格，每月都有季節性新品。

● 手作溫度的深刻記憶

松山文創園區。圖／四塊玉文創 提供

想為美好戀情留下永遠的回憶嗎？親手做的禮物不僅有溫度，還獨一無二，除了讓對方感動，還能增溫感情，讓這段關係更加穩固。

1.軟食力Soft Power

除了招牌軟蛋餅外，也以饅頭加蛋為發想，推出饅力堡系列，將九層塔蛋、五香豆乳雞、油條、花生醬等食材做多種搭配，還供傳統手工飯糰做選擇。

2.松山文創園區

除了是國際性的文創聚落外，也提供平台讓大家參與藝術與原創，體驗無限創意；每週五至週日還會舉辦假日市集，並不定時舉辦各大國際展覽、互動展。

3. HUBOX職人手作造型燈 誠品松菸店

位於松菸誠品2樓的手作復古工業風燈具，可與伴侶一起製作復古燈，從挑選木頭開始，切鉅、雷刻、組裝管件，通通自己來，還可以客製化圖片。

4.叁食

不僅店外就栽種了仙人掌，就連環境都很有北歐風格，餐點上除了香草籽焦糖布丁、原味司康佐柳橙糖片，還有高人氣的小太陽蛋飯糰、起士蛋薯條等主食。

5.易烘焙DIY Ezbaking

使用平板教學，讓從來沒有經驗的人，也能成為烘培高手；設備非常齊全，圍裙、廚具都十分可愛，輕輕鬆鬆就能做出心目中具有溫度的手作蛋糕。

● 與你度過的浪漫時光

寶藏巖國際藝術村。圖／四塊玉文創 提供 樹火紀念紙博物館。圖／四塊玉文創 提供

想要來趟法式的浪漫之旅，那就到玻璃屋吃飯、看大型娃娃屋、體驗造紙DIY、走訪藝術村，最後再用燭光晚餐當驚喜吧！

1. Angel café

高人氣的玻璃屋餐廳，走叢林系風格，以大量植物裝飾，一入門就有陽光直射，自然採光超好拍，餐點平價又走視覺系風格，配上紅到國外的手沖咖啡，堪稱完美。

2.袖珍博物館

在這裡可以欣賞到：娃娃屋、夢幻屋盒，還能看到歐洲傳統廣場、榮町商店街、羅馬遺跡、英國皇家閱兵大典、路易十四鏡殿等模型，無論男孩、女孩都會喜歡。

3.樹火紀念紙博物館

全台唯一的紙博物館，可以和另一半一起體驗造紙DIY，以活潑的展示設計和引導，讓在地人、遊客都可以從中了解台灣紙的歷史文物及蒐藏。

4.寶藏巖國際藝術村

台北最大的國際藝術村，藝術村內設有14間藝術家工作室，以及文青風格小舖、咖啡廳，不定時有戶外展演、展覽，並有許多裝置藝術、壁畫，隨處一拍都好看。

5.沾美西餐廳

除了能吃浪漫燭光晚餐，途中還有鋼琴演奏，整間店走暖色系風格，牆上掛了不少畫作，地板鋪有歐式地毯，就連甜點都擺得像國外舞會一樣精緻。

【以上摘文選自《台北最好玩》、作者：李慕盈、繪者：賴雅琦、圖文提供：四塊玉文創】