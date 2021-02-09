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張鈞甯、鬼鬼和蔡黃汝都愛穿 AllSaints女裝俐落又帥氣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
女神張鈞甯穿了AllSaints的Ashley格紋軟呢外套現身電影活動。圖／摘自instagram
女神張鈞甯穿了AllSaints的Ashley格紋軟呢外套現身電影活動。圖／摘自instagram

張鈞甯、鬼鬼（吳映潔）和「豆花妹」蔡黃汝，近期無論是私下穿搭還是出席電影首映活動，都選穿了AllSaints的女裝現身，說明了品牌設計易於搭配又能展現個性受到女星的青睞。休閒品牌Nautica的春夏系列，雖沒有名人加持，但以具柔和感的大色塊、顯眼復古的文字設計等，傳達出反璞歸真特色。

女神張鈞甯穿了AllSaints的Ashley格紋軟呢外套與張震開心自拍。圖／摘自instagram
女神張鈞甯穿了AllSaints的Ashley格紋軟呢外套與張震開心自拍。圖／摘自instagram

近期因宣傳電影《緝魂》的女神張鈞甯，頻佔媒體版面，因此她的穿搭也自然成為了討論話題之一。日前，張鈞甯就穿了AllSaints的Ashley格紋軟呢外套現身電影活動，還開心的與男主角張震自拍，俐落又不失女性化的款式，恰如其份地反應出女神張鈞甯向來給人印象。而「豆花妹」蔡黃汝在自己的發片記者會上，披著AllSaints的Lottie格紋長版大衣，除了修飾比例之外，更展現出明星氣場。更別說，鬼鬼的私服更是穿著AllSaints的男款經典騎士皮衣，根本就是帥慘了。

AllSaints早春新款因此格外引人注目，像是女裝以柔軟棉質混紡面料製成的Lucia黑色連帽上衣與同款抽繩長褲，或是Olly灰色針織連帽上衣與同款針織長褲，則是符合RWS負責任羊毛標準的再生喀什米爾羊毛面料為主，親膚舒適，延續永續理念同時，保有品牌的率性態度。男裝則推出兩款大地色系皮衣，其中的Kiro灰棕色飛行皮夾克淺灰中帶點拿鐵色；Grantham棕色麂皮皮衣則以山羊麂皮製成，為早春男裝款式帶來新氣象，並有著百搭的實用性。

「豆花妹」蔡黃汝披著AllSaints的Lottie格紋長版大衣。圖／摘自instagram
「豆花妹」蔡黃汝披著AllSaints的Lottie格紋長版大衣。圖／摘自instagram

而Nautica春夏系列女裝則是簡約、充滿貴族氣息，以柔和的粉、珊瑚紅、水藍天空藍與經典條紋為主；簡單卻能十足襯托穿著者氣質。值得一提的是這季的Competition系列首次引進了女款，除了原有的鮮明色彩特色之外，這季更多了黑、白灰的簡約配色胸前和手肘上拉鍊口袋的設計，讓運動時的隨身物品收納更方便。

Nautica春夏系列女裝則是簡約、充滿貴族氣息，以柔和的粉、珊瑚紅、水藍天空藍與經典條紋為主。圖／Nautica提供
Nautica春夏系列女裝則是簡約、充滿貴族氣息，以柔和的粉、珊瑚紅、水藍天空藍與經典條紋為主。圖／Nautica提供

AllSaints Elora修身短版羊皮騎士皮衣18,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints Elora修身短版羊皮騎士皮衣18,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Grantham深棕色麂皮皮革夾克20,200元。圖／AllSaints提供
AllSaints Grantham深棕色麂皮皮革夾克20,200元。圖／AllSaints提供

AllSaints Kiro淺灰色皮革飛行夾克19,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints Kiro淺灰色皮革飛行夾克19,100元。圖／AllSaints提供

Nautica春夏的Competition系列首次引進了女款。圖／Nautica提供
Nautica春夏的Competition系列首次引進了女款。圖／Nautica提供

AllSaints Olly灰色喀什米爾連帽上衣12,900元、 Olly喀什米爾休閒長褲12,900元。
AllSaints Olly灰色喀什米爾連帽上衣12,900元、 Olly喀什米爾休閒長褲12,900元。

AllSaints Lucia黑色連帽上衣7,300、Lucia黑色休閒長褲5,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints Lucia黑色連帽上衣7,300、Lucia黑色休閒長褲5,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Leanne寬鬆針織外套9,500元、Leanne短版針織背心4,500元。圖／AllSaints提供
AllSaints Leanne寬鬆針織外套9,500元、Leanne短版針織背心4,500元。圖／AllSaints提供

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