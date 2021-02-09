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卡地亞以LOVE鎖住情人 全新玫瑰香氛如永遠盛放的鮮花
在即將到來的西洋情人節，為心中摯愛送上一份驚喜禮物。卡地亞（CARTIER）最經典的珠寶，凝聚深刻意義： 需要量人合力才能配戴上的LOVE手環，完美橢圓由兩個堅固拱形以螺絲鎖緊才成，完美彰顯純粹線條與精算比例，彷彿珍貴的愛情手銬，等於向眾人宣示對彼此的愛。而以三色金質組成的TRINITY戒指，是感情的紀念、友情的象徵、示愛的媒介。環環相扣的是人生每一個重要且珍貴的回憶，讓戒指與配戴者之間自然而然產生緊密連結。
許多情人喜歡一氣配戴的對表，亦有如藍氣球BALLON BLEU 系列等經典款式可選，不僅擁有鮮明個性，而且男女皆宜。同時，卡地亞於2月推出全新 I ONLY LOVE WILD ROSES* 香水系列，以行人最鍾愛的玫瑰為主角，3款香水分別表現3種風格的玫瑰，包括Pure Rose—突顯純粹玫瑰的 Les Épures de Parfum 系列、L'Heure Osée—流露不羈氣息的 Les Heures de Parfum 系列，以及Oud & Pink—沉穩中性、讓人喜出望外的 Les Heures Voyageuses 系列。今年，不妨為另一半獻上一簇永不枯萎、恆久鮮嫩自然的玫瑰。
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