卡地亞以LOVE鎖住情人 全新玫瑰香氛如永遠盛放的鮮花

在即將到來的西洋情人節，為心中摯愛送上一份驚喜禮物。卡地亞（CARTIER）最經典的珠寶，凝聚深刻意義： 需要量人合力才能配戴上的LOVE手環，完美橢圓由兩個堅固拱形以螺絲鎖緊才成，完美彰顯純粹線條與精算比例，彷彿珍貴的愛情手銬，等於向眾人宣示對彼此的愛。而以三色金質組成的TRINITY戒指，是感情的紀念、友情的象徵、示愛的媒介。環環相扣的是人生每一個重要且珍貴的回憶，讓戒指與配戴者之間自然而然產生緊密連結。

許多情人喜歡一氣配戴的對表，亦有如藍氣球BALLON BLEU 系列等經典款式可選，不僅擁有鮮明個性，而且男女皆宜。同時，卡地亞於2月推出全新 I ONLY LOVE WILD ROSES* 香水系列，以行人最鍾愛的玫瑰為主角，3款香水分別表現3種風格的玫瑰，包括Pure Rose—突顯純粹玫瑰的 Les Épures de Parfum 系列、L'Heure Osée—流露不羈氣息的 Les Heures de Parfum 系列，以及Oud & Pink—沉穩中性、讓人喜出望外的 Les Heures Voyageuses 系列。今年，不妨為另一半獻上一簇永不枯萎、恆久鮮嫩自然的玫瑰。 Trinity鋪鑲鑽石三色金項鍊，12萬3,000元。圖／卡地亞提供 LOVE系列白K金手環，20萬7,000元。圖／卡地亞提供 Ballon Bleu de Cartier 33毫米精鋼鑲鑽自動腕表，32萬4,000元。圖／卡地亞提供 Pasha de Cartier 41毫米精鋼自動腕表，配可更換式金屬及皮革表帶，20萬6,000元。圖／卡地亞提供 全新 I ONLY LOVE WILD ROSES* 香水系列，分別8,250元起至10,600元。圖／卡地亞提供 Pasha de Cartier 35毫米精鋼自動腕表，配2條可更換式皮革表帶，17萬5,000元。圖／卡地亞提供 LOVE玫瑰金手環細版，12萬5,000元起。另有白K金、黃K金可選擇。圖／卡地亞提供