搞怪超模卡拉為DIOR獻愛 俏皮挑逗羅盤玫瑰
西洋情人節即將在本週末登場，DIOR為西洋情人節特別邀請品牌珠寶形象代言人、搞怪超模卡拉迪樂芬妮﹙Cara Delevingne﹚演出一段以「情書」（Love Letter）為主題的Dior Rose des Vents珠寶形象短片，她與羅盤玫瑰圖騰逗趣的互動，令人會心一笑。
由品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane 以羅盤玫瑰為靈感設計的圓章圖騰，從迪奧先生童年居住的別墅Granville中相關的元素開始，運用他摯愛的幸運星及玫瑰花為寓意，含蓄卻完整地體現了Dior的品牌故事。Rose des Vents 羅盤玫瑰系列，以玫瑰金襯托珍珠母貝與鑽石兩種不同光芒，或是以黃K金材質烘托鑽石的永恆光輝，在造型上也提供了更多選擇，包括實感感十足的多層次長項鍊、以及具視覺造型分量感的垂墜式耳環等。Rose des Vents除了珠寶本身的羅盤圖騰具指引與守護意涵外，也彷彿幸運符般成為最甜蜜的陪伴。
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