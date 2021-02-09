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搞怪超模卡拉為DIOR獻愛 俏皮挑逗羅盤玫瑰

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Rose des Vents羅盤玫瑰珍珠母貝玫瑰金鑽石垂墜耳環，84萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰珍珠母貝玫瑰金鑽石垂墜耳環，84萬元。圖／DIOR提供

西洋情人節即將在本週末登場，DIOR為西洋情人節特別邀請品牌珠寶形象代言人、搞怪超模卡拉迪樂芬妮﹙Cara Delevingne﹚演出一段以「情書」（Love Letter）為主題的Dior Rose des Vents珠寶形象短片，她與羅盤玫瑰圖騰逗趣的互動，令人會心一笑。

由品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane 以羅盤玫瑰為靈感設計的圓章圖騰，從迪奧先生童年居住的別墅Granville中相關的元素開始，運用他摯愛的幸運星及玫瑰花為寓意，含蓄卻完整地體現了Dior的品牌故事。Rose des Vents 羅盤玫瑰系列，以玫瑰金襯托珍珠母貝與鑽石兩種不同光芒，或是以黃K金材質烘托鑽石的永恆光輝，在造型上也提供了更多選擇，包括實感感十足的多層次長項鍊、以及具視覺造型分量感的垂墜式耳環等。Rose des Vents除了珠寶本身的羅盤圖騰具指引與守護意涵外，也彷彿幸運符般成為最甜蜜的陪伴。

Rose des Vents羅盤玫瑰珍珠母貝玫瑰金多層次鑽石手鍊，120萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰珍珠母貝玫瑰金多層次鑽石手鍊，120萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金與白色珍珠母貝戒指，10萬8,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金與白色珍珠母貝戒指，10萬8,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金鑽石手鍊，42,700元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金鑽石手鍊，42,700元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金鑽石項鍊，48,300元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金鑽石項鍊，48,300元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰粉紅蛋白石玫瑰金戒指，11萬8,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰粉紅蛋白石玫瑰金戒指，11萬8,000元。圖／DIOR提供

珠寶 品牌 鑽石

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