CELINE秋冬男裝形塑新浪漫主義 Hedi Slimane打造男版高級訂製服

由Hedi Slimane操刀的CELINE男裝秋冬系列，再度展現了他的獨特世界觀，從古典精神出發，甚至安排了男模躍上馬背，揚起品牌大旗，奔馳進入香波爾城堡中。像是重現了法國二月革命時般的情景，只不過這次推翻的不是皇帝，而是對於次文化的謳歌，更是Hedi Slimane定義出的「新浪漫主義」。

雖然同時執掌CELINE男、女裝系列的設計兵符，但從過去幾季的系列，不難發現Hedi Slimane對於男裝還是有私心。2021的秋冬系列也就是依循他過去一貫的風格，無論在那個品牌服務時，總能融入潮流精神，以及由帶有青澀感的男模詮釋出名為的「TEEN KNIGHT POEM」主題。帶有強烈黑白對比的香波爾城堡，成為了Hedi Slimane靈感來源，因此男模在急促的軍鼓樂聲中，騎馬奔馳著，不過並非身穿鎧甲，而是各式點綴了鉚釘或鍊條的皮夾克，形塑出他心中的「青年騎士」樣貌。

不僅如此，中世紀風行的歌德主義也影響了Hedi Slimane的設計，加上鍾愛的搖滾街頭風，可見到帶有荷葉領裝飾的上衣，混搭了丹寧面料製成的無袖夾克。或是源自衛兵的的皮革上衣與背心、長版外套、以及修身剪裁騎士夾克、厚實的皮毛以及連帽上衣；甚至是男用裙裝，中世紀頭盔風格以金屬釘妝飾的針織帽。Hedi Slimane揉合了截然不同的風格與時代感，在這系列中處處都能看到他明確的設計手法，如同其中仿製鎖鍊甲的裝飾，就以水晶與半寶石串聯而成，由23位工匠耗時1,300小時製作而成，得自於其受到高級訂製服的啟發。

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供