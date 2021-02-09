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CELINE秋冬男裝形塑新浪漫主義 Hedi Slimane打造男版高級訂製服

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
由Hedi Slimane操刀的CELINE男裝秋冬系列，由帶有青澀感的男模詮釋出名為的「TEEN KNIGHT POEM」主題。圖／CELINE by Hedi Sliman提供
由Hedi Slimane操刀的CELINE男裝秋冬系列，由帶有青澀感的男模詮釋出名為的「TEEN KNIGHT POEM」主題。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

由Hedi Slimane操刀的CELINE男裝秋冬系列，再度展現了他的獨特世界觀，從古典精神出發，甚至安排了男模躍上馬背，揚起品牌大旗，奔馳進入香波爾城堡中。像是重現了法國二月革命時般的情景，只不過這次推翻的不是皇帝，而是對於次文化的謳歌，更是Hedi Slimane定義出的「新浪漫主義」。

雖然同時執掌CELINE男、女裝系列的設計兵符，但從過去幾季的系列，不難發現Hedi Slimane對於男裝還是有私心。2021的秋冬系列也就是依循他過去一貫的風格，無論在那個品牌服務時，總能融入潮流精神，以及由帶有青澀感的男模詮釋出名為的「TEEN KNIGHT POEM」主題。帶有強烈黑白對比的香波爾城堡，成為了Hedi Slimane靈感來源，因此男模在急促的軍鼓樂聲中，騎馬奔馳著，不過並非身穿鎧甲，而是各式點綴了鉚釘或鍊條的皮夾克，形塑出他心中的「青年騎士」樣貌。

不僅如此，中世紀風行的歌德主義也影響了Hedi Slimane的設計，加上鍾愛的搖滾街頭風，可見到帶有荷葉領裝飾的上衣，混搭了丹寧面料製成的無袖夾克。或是源自衛兵的的皮革上衣與背心、長版外套、以及修身剪裁騎士夾克、厚實的皮毛以及連帽上衣；甚至是男用裙裝，中世紀頭盔風格以金屬釘妝飾的針織帽。Hedi Slimane揉合了截然不同的風格與時代感，在這系列中處處都能看到他明確的設計手法，如同其中仿製鎖鍊甲的裝飾，就以水晶與半寶石串聯而成，由23位工匠耗時1,300小時製作而成，得自於其受到高級訂製服的啟發。

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供
CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供
CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供
CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供
CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供
CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供
CELINE男裝秋冬系列結合了歌德風、加上搖滾街頭元素，重新定義出「新浪漫主義」。圖／CELINE by Hedi Sliman提供

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