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設計師珠寶客製刻字贈情人 俏皮中文字耳環招財納福
農曆春節與西洋情人節接連而至，台灣的設計師輕珠寶也紛紛推出應景的設計與服務。成立自2013年的台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery，在情人節前夕推出客製化刻字的專屬訂製服務。結合手環及彩色寶石鍊的Iiris寶石雙層手鍊系列，富層次感的設計簡單戴上就能提升時髦度，無論是平時說不出口的肉麻情話，或是激勵自己的小語，都可以精雕在細細的手環上。Promise系列項鍊，在僅僅1毫米的寬度裡，以極細精工刻出名字，象徵微小卻閃耀著溫柔的光芒。
而一向以訂製字母而備受注目的輕珠寶品牌ANVI Studios，除了每月推出全新系列外，在迎接嶄新農曆年節之際，以稀世珠寶針對東方文化做發想，應景地推出喜慶味十足的新春限量14K金中文字母耳環：「發」、「福」，以新春招財添好運為發想，象徵每位配戴的女性在新的一年，將網羅財氣與福氣。
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