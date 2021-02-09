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設計師珠寶客製刻字贈情人 俏皮中文字耳環招財納福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Olivia Yao Jewellery Iiris系列寶石鍊手環，3,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Iiris系列寶石鍊手環，3,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供

農曆春節與西洋情人節接連而至，台灣的設計師輕珠寶也紛紛推出應景的設計與服務。成立自2013年的台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery，在情人節前夕推出客製化刻字的專屬訂製服務。結合手環及彩色寶石鍊的Iiris寶石雙層手鍊系列，富層次感的設計簡單戴上就能提升時髦度，無論是平時說不出口的肉麻情話，或是激勵自己的小語，都可以精雕在細細的手環上。Promise系列項鍊，在僅僅1毫米的寬度裡，以極細精工刻出名字，象徵微小卻閃耀著溫柔的光芒。

而一向以訂製字母而備受注目的輕珠寶品牌ANVI Studios，除了每月推出全新系列外，在迎接嶄新農曆年節之際，以稀世珠寶針對東方文化做發想，應景地推出喜慶味十足的新春限量14K金中文字母耳環：「發」、「福」，以新春招財添好運為發想，象徵每位配戴的女性在新的一年，將網羅財氣與福氣。

ANVI 2021 新春發福耳環福袋，4,680元。圖／ANVI Studios提供
ANVI 2021 新春發福耳環福袋，4,680元。圖／ANVI Studios提供
Olivia Yao Jewellery Iiris系列寶石鍊手環米粒珍珠款，3,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Iiris系列寶石鍊手環米粒珍珠款，3,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Iiris系列寶石鍊手環青金石款，3,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Iiris系列寶石鍊手環青金石款，3,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Iiris系列寶石鍊手環，3,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Iiris系列寶石鍊手環，3,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
台灣設計師輕珠寶品牌，以應景的服務與設計迎接西洋情人節與春節。圖／ANVI Studios、Olivia Yao Jewellery提供
台灣設計師輕珠寶品牌，以應景的服務與設計迎接西洋情人節與春節。圖／ANVI Studios、Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Promise 14K合金淡水珍珠項鍊，4,200元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Promise 14K合金淡水珍珠項鍊，4,200元。圖／Olivia Yao Jewellery提供

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