蕭敬騰搶先演繹COACH聯名新款 帥壓鮮肉男星董又霖

COACH攜手美式休閒品牌Champion推出聯名新款服飾與配件，並找來偶像歌手董又霖和名模Paloma Elsesser等人來拍攝形象大片，然而在曝光之前，金曲歌王蕭敬騰就搶先穿上同款外套出席活動，展現其時尚影響力，更讓粉絲認知為「蕭敬騰同款」。

為了凸顯突顯COACH的皮革工藝，以及Champion知名運動服飾設計，限量聯名系列單品包含皮革手袋、皮革運動長褲、毛衣以及Shearling夾克，每一件單品更綴有全新皮牌，以雙品牌的C字母Logo設計而成。COACH執行創意總監Stuart Vevers也表示「這系列設計概念是運用皮革與shearling…等招牌元素，讓運動服飾更具奢華感並混搭出清新、青春與時髦造型。」因此可見到男裝中，包含了多款的連帽上衣、圓領衫，以及彰顯街頭風格的T恤和棒頭外套等；配件更有不同材質拼接的斜挎腰包。

蕭敬騰出席活動時，搶先穿上COACH與Champion聯名外套。圖／COACH提供

而為了這系列的推出，COACH還邀請了TikTok名人Wisdom Kaye、Maha Gondal等人拍攝形象廣告，而且董又霖還意外的與「老蕭」蕭敬騰都選穿了同款Logo皮草外套。即使如此，兩人還是搭配出不同的風格，董又霖展現刻意沒穿好的隨興感、蕭敬騰則是流淌了奢華魅力，無論哪一款都有人支持。或許就如同Champion全球設計總監Ned Munroe所說「Champion運動服飾根基與COACH皮革工藝激盪出全新火花，透過更高端的嶄新視角，讓經典運動風尚創造出全新生命力。」

名模Paloma Elsesser繹COACH與Champion聯名系列服飾。圖／COACH提供

蕭敬騰出席活動時，搶先穿上COACH與Champion聯名外套。圖／COACH提供

董又霖演繹COACH與Champion聯名系列服飾。圖／COACH提供

董又霖演繹COACH與Champion聯名系列服飾。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列男裝T恤3,900元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列女裝上衣17,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列女裝外套92,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列男裝上衣19,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列洋裝

COACH與Champion聯名系列側背包21,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列女裝連帽外套45,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列男裝圓領衫8,900元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列男裝連帽外套32,800元。圖／COACH提供