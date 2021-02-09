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蕭敬騰搶先演繹COACH聯名新款 帥壓鮮肉男星董又霖
COACH攜手美式休閒品牌Champion推出聯名新款服飾與配件，並找來偶像歌手董又霖和名模Paloma Elsesser等人來拍攝形象大片，然而在曝光之前，金曲歌王蕭敬騰就搶先穿上同款外套出席活動，展現其時尚影響力，更讓粉絲認知為「蕭敬騰同款」。
為了凸顯突顯COACH的皮革工藝，以及Champion知名運動服飾設計，限量聯名系列單品包含皮革手袋、皮革運動長褲、毛衣以及Shearling夾克，每一件單品更綴有全新皮牌，以雙品牌的C字母Logo設計而成。COACH執行創意總監Stuart Vevers也表示「這系列設計概念是運用皮革與shearling…等招牌元素，讓運動服飾更具奢華感並混搭出清新、青春與時髦造型。」因此可見到男裝中，包含了多款的連帽上衣、圓領衫，以及彰顯街頭風格的T恤和棒頭外套等；配件更有不同材質拼接的斜挎腰包。
而為了這系列的推出，COACH還邀請了TikTok名人Wisdom Kaye、Maha Gondal等人拍攝形象廣告，而且董又霖還意外的與「老蕭」蕭敬騰都選穿了同款Logo皮草外套。即使如此，兩人還是搭配出不同的風格，董又霖展現刻意沒穿好的隨興感、蕭敬騰則是流淌了奢華魅力，無論哪一款都有人支持。或許就如同Champion全球設計總監Ned Munroe所說「Champion運動服飾根基與COACH皮革工藝激盪出全新火花，透過更高端的嶄新視角，讓經典運動風尚創造出全新生命力。」
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