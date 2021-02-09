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蕭敬騰搶先演繹COACH聯名新款 帥壓鮮肉男星董又霖

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蕭敬騰與董又霖身穿COACH與Champion同款聯名外套，搭配出不同的風格。圖／COACH提供
蕭敬騰與董又霖身穿COACH與Champion同款聯名外套，搭配出不同的風格。圖／COACH提供

COACH攜手美式休閒品牌Champion推出聯名新款服飾與配件，並找來偶像歌手董又霖和名模Paloma Elsesser等人來拍攝形象大片，然而在曝光之前，金曲歌王蕭敬騰就搶先穿上同款外套出席活動，展現其時尚影響力，更讓粉絲認知為「蕭敬騰同款」。

為了凸顯突顯COACH的皮革工藝，以及Champion知名運動服飾設計，限量聯名系列單品包含皮革手袋、皮革運動長褲、毛衣以及Shearling夾克，每一件單品更綴有全新皮牌，以雙品牌的C字母Logo設計而成。COACH執行創意總監Stuart Vevers也表示「這系列設計概念是運用皮革與shearling…等招牌元素，讓運動服飾更具奢華感並混搭出清新、青春與時髦造型。」因此可見到男裝中，包含了多款的連帽上衣、圓領衫，以及彰顯街頭風格的T恤和棒頭外套等；配件更有不同材質拼接的斜挎腰包。

蕭敬騰出席活動時，搶先穿上COACH與Champion聯名外套。圖／COACH提供
蕭敬騰出席活動時，搶先穿上COACH與Champion聯名外套。圖／COACH提供

而為了這系列的推出，COACH還邀請了TikTok名人Wisdom Kaye、Maha Gondal等人拍攝形象廣告，而且董又霖還意外的與「老蕭」蕭敬騰都選穿了同款Logo皮草外套。即使如此，兩人還是搭配出不同的風格，董又霖展現刻意沒穿好的隨興感、蕭敬騰則是流淌了奢華魅力，無論哪一款都有人支持。或許就如同Champion全球設計總監Ned Munroe所說「Champion運動服飾根基與COACH皮革工藝激盪出全新火花，透過更高端的嶄新視角，讓經典運動風尚創造出全新生命力。」

名模Paloma Elsesser繹COACH與Champion聯名系列服飾。圖／COACH提供
名模Paloma Elsesser繹COACH與Champion聯名系列服飾。圖／COACH提供

蕭敬騰出席活動時，搶先穿上COACH與Champion聯名外套。圖／COACH提供
蕭敬騰出席活動時，搶先穿上COACH與Champion聯名外套。圖／COACH提供

董又霖演繹COACH與Champion聯名系列服飾。圖／COACH提供
董又霖演繹COACH與Champion聯名系列服飾。圖／COACH提供

董又霖演繹COACH與Champion聯名系列服飾。圖／COACH提供
董又霖演繹COACH與Champion聯名系列服飾。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列男裝T恤3,900元。圖／COACH提供
COACH與Champion聯名系列男裝T恤3,900元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列女裝上衣17,800元。圖／COACH提供
COACH與Champion聯名系列女裝上衣17,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列女裝外套92,800元。圖／COACH提供
COACH與Champion聯名系列女裝外套92,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列男裝上衣19,800元。圖／COACH提供
COACH與Champion聯名系列男裝上衣19,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列洋裝
COACH與Champion聯名系列洋裝

COACH與Champion聯名系列側背包21,800元。圖／COACH提供
COACH與Champion聯名系列側背包21,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列女裝連帽外套45,800元。圖／COACH提供
COACH與Champion聯名系列女裝連帽外套45,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列男裝圓領衫8,900元。圖／COACH提供
COACH與Champion聯名系列男裝圓領衫8,900元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列男裝連帽外套32,800元。圖／COACH提供
COACH與Champion聯名系列男裝連帽外套32,800元。圖／COACH提供

COACH與Champion聯名系列腰包21,800元。圖／COACH提供
COACH與Champion聯名系列腰包21,800元。圖／COACH提供

品牌 蕭敬騰

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