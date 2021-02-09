巴黎香奈兒珠寶腕表旗艦店將翻新 2022年華麗回歸

香奈兒女士於1932年，應鑽石商的邀請，以服裝設計師的身份，首度跨界創作了「Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列」頂級珠寶，除了開拓了品牌在珠寶的發展，也從此豐富了現代珠寶的設計走向。如今，這系列引人入勝的珠寶創作即將邁入90周年，為此，香奈兒準備重返極具象徵意義的芳登廣場（Place Vendôme） 18號，精彩再現當年風華。

芳登廣場 18 號的建築於新古典主義盛行的18世紀初落成，於1930年被列為歷史古蹟。1997年則由香奈兒繼收購坐落於Faubourg Saint-Honoré的私人宅邸、康朋街總店與巴黎麗池酒店後，也將芳登廣場18號納入旗下，在此開設了珠寶與鐘表的旗艦店，將承載香奈兒女士個人符碼的美學之旅推向顛峰。

10年後，香奈兒珠寶暨腕表旗艦店於2007年首度煥新風貌，由美國建築師 Peter Marino全程操刀。店內風格汲取自香奈兒女士這位女裝設計師的居住空間，其巧妙融合裝飾藝術風格及眾多藝術作品，重現康朋街私人寓所的氛圍。2012年，位在旗艦店樓上的珠寶工坊也正式開幕。

本次翻新計畫再度由Peter Marino領軍，秉持相同精神，期盼以獨樹一幟的方式，為品牌客戶呈獻與眾不同的體驗。全新珠寶暨腕表旗艦店預計將於2022年華麗回歸，而自2021年2月16日起，位於巴黎和平路15號（15, rue de la Paix）的臨時旗艦店將開使於改裝期間持續為客戶提供服務。