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料理達人私房廚藝大解密 加入這一味秒變大廚

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
阿芳老師示範沙茶魷魚團圓鍋。 圖／噓星聞提供
阿芳老師示範沙茶魷魚團圓鍋。 圖／噓星聞提供

疫情掀起一股「自煮」浪潮，不管是小家庭或是親友團聚圍爐總免不了秀一下廚藝，不過老覺得無論怎麼煮味道總是差一點？料理達人的私房秘密年前解封，擅長燒出古早味的蔡季芳(阿芳老師)，與擅長輕巧減醣餐的營養師陳嫚羚(嫚嫚)跨界年菜單挑，不管是濃郁湯頭、風味快炒等，都少不了獲雙認證肯定的牛頭牌沙茶醬，讓你輕鬆端出令人驚豔的年菜。

阿芳老師擅長中式大菜，端出拿手的這道沙茶魷魚團圓鍋，是在傳統紅燒獅子頭上加入快炒沙茶魷魚提味，「美味的臨門一腳就是沙茶醬，只要一加入，香味就飄出來，這就是做菜的技巧。」不藏私的阿芳老師表示，長年都愛用牛頭牌紅蔥醬、沙茶醬調味，還有雙認證肯定用得很安心。

嫚嫚的年菜則以改良蝦鬆的沙茶雞肉花椰菜米沙拉接招，迎合現在最in的減醣風，宴客經常上桌的蝦鬆得放油條增添口感，營養師則用低脂的雞胸肉丁與花椰菜米，搭配100%無添加糖的金色蔬菜特選玉米粒，加入牛頭牌沙茶醬拌炒，口感清爽卻很有滋味。

堪稱台灣人共同記憶的牛頭牌沙茶醬，原料取用高級的魚乾和赤尾青，除了美味之外營養價值也高。 經典調味料也要食安掛保證，牛頭牌沙茶醬通過「SQF品質規範」，近期更獲得「雙潔淨標章」認證，是市售沙茶醬當中唯一獲雙認證肯定的品項。

嫚嫚營養師示範最in的減醣料理─沙茶雞肉花椰菜米沙拉。圖／噓星聞提供
嫚嫚營養師示範最in的減醣料理─沙茶雞肉花椰菜米沙拉。圖／噓星聞提供

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