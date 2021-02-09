台中走春哪裡趣？古馳珠寶腕表專賣店台中大遠百新登場

這個新年，想要走春、又想為全身行頭添購閃亮造型？古馳（GUCCI）於台中大遠百TopCity的珠寶腕表專賣店全新改裝完成，7-10坪的開放式的空間帶來無壓力的購物體驗，並以孔雀綠和櫻桃紅色天鵝絨為主視覺，優雅呈現包含全系列的最新GUCCI高級珠寶與腕表。

融合孔雀天鵝絨高腳椅和鼠尾草綠色皮革牆板，改裝完成的GUCCI珠寶腕表專賣店，再結合了幾何色塊的拼接地毯，優雅中帶有復古的氣息，一如近年GUCCI時裝的設計路線。全系列包含Grip，G-Timeless和Gucci Dive，以及Lion Head，GG Running和Gucci Flora系列的高級珠寶，以及GG Marmont和Interlocking G系列的銀飾珠寶，都在空間中完整陳列，並以天鵝絨收納盒呈裝，令人心頭暖暖。