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台中走春哪裡趣？古馳珠寶腕表專賣店台中大遠百新登場
這個新年，想要走春、又想為全身行頭添購閃亮造型？古馳（GUCCI）於台中大遠百TopCity的珠寶腕表專賣店全新改裝完成，7-10坪的開放式的空間帶來無壓力的購物體驗，並以孔雀綠和櫻桃紅色天鵝絨為主視覺，優雅呈現包含全系列的最新GUCCI高級珠寶與腕表。
融合孔雀天鵝絨高腳椅和鼠尾草綠色皮革牆板，改裝完成的GUCCI珠寶腕表專賣店，再結合了幾何色塊的拼接地毯，優雅中帶有復古的氣息，一如近年GUCCI時裝的設計路線。全系列包含Grip，G-Timeless和Gucci Dive，以及Lion Head，GG Running和Gucci Flora系列的高級珠寶，以及GG Marmont和Interlocking G系列的銀飾珠寶，都在空間中完整陳列，並以天鵝絨收納盒呈裝，令人心頭暖暖。
由於春日的兩大假期：農曆年與情人節將至，GUCCI再推出應景且實戴的Gucci Heart 系列，透過紅色與藍色純銀愛心琺瑯、搭配經典的GUCCI雙G Logo，全系列包含項鍊、手環、戒指與耳環，建議售價由7,600元至12,100元不等。要選同色或撞色？這就交由你和戀人間，自由心選。
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