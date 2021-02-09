快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中走春哪裡趣？古馳珠寶腕表專賣店台中大遠百新登場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI，Gucci Heart_純銀愛心紅色琺瑯雙G戒指，8,900元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，Gucci Heart_純銀愛心紅色琺瑯雙G戒指，8,900元。圖 / GUCCI提供。

這個新年，想要走春、又想為全身行頭添購閃亮造型？古馳（GUCCI）於台中大遠百TopCity的珠寶腕表專賣店全新改裝完成，7-10坪的開放式的空間帶來無壓力的購物體驗，並以孔雀綠和櫻桃紅色天鵝絨為主視覺，優雅呈現包含全系列的最新GUCCI高級珠寶與腕表。

融合孔雀天鵝絨高腳椅和鼠尾草綠色皮革牆板，改裝完成的GUCCI珠寶腕表專賣店，再結合了幾何色塊的拼接地毯，優雅中帶有復古的氣息，一如近年GUCCI時裝的設計路線。全系列包含Grip，G-Timeless和Gucci Dive，以及Lion Head，GG Running和Gucci Flora系列的高級珠寶，以及GG Marmont和Interlocking G系列的銀飾珠寶，都在空間中完整陳列，並以天鵝絨收納盒呈裝，令人心頭暖暖。

由於春日的兩大假期：農曆年與情人節將至，GUCCI再推出應景且實戴的Gucci Heart 系列，透過紅色與藍色純銀愛心琺瑯、搭配經典的GUCCI雙G Logo，全系列包含項鍊、手環、戒指與耳環，建議售價由7,600元至12,100元不等。要選同色或撞色？這就交由你和戀人間，自由心選。

孔雀天鵝絨高腳椅和鼠尾草綠色皮革牆板，加上幾何色塊的拼接地毯，優雅中帶有復古氣韻。圖 / GUCCI提供。
孔雀天鵝絨高腳椅和鼠尾草綠色皮革牆板，加上幾何色塊的拼接地毯，優雅中帶有復古氣韻。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，Gucci Heart_純銀愛心紅色琺瑯雙G項鍊，12,100元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，Gucci Heart_純銀愛心紅色琺瑯雙G項鍊，12,100元。圖 / GUCCI提供。
小巧的Gucci Heart_純銀愛心藍色琺瑯雙G手鍊，隨手見心意，9,900元。圖 / GUCCI提供。
小巧的Gucci Heart_純銀愛心藍色琺瑯雙G手鍊，隨手見心意，9,900元。圖 / GUCCI提供。
古馳（GUCCI）於台中大遠百TopCity的珠寶腕表專賣店，近日全新改裝完成，7-10坪的開放式空間，兼具優雅與懷舊魅力。圖 / GUCCI提供。
古馳（GUCCI）於台中大遠百TopCity的珠寶腕表專賣店，近日全新改裝完成，7-10坪的開放式空間，兼具優雅與懷舊魅力。圖 / GUCCI提供。

珠寶 腕表 Gucci

延伸閱讀

Anna Shay也熱愛！Boucheron全新Quatre珠寶 自由混搭

三代圓桌武士大集合！Roger Dubuis 101特展 重現石中劍名場面

拍下搞怪甜蜜的每一刻 Gucci推限定版雜誌慶祝情人節

金牛角哆啦A夢Doraemon太吸睛！Gucci聯名店中店太好拍、還有任意門、大雄書桌

相關新聞

溫醇清雅 慢享生活

27 坪的居宅在不動格局的前提下，安禾設計秉持「化繁從簡」的構思，脫離淺顯的風格化路線，轉以多元的彈性機能，著重於呈現舒服又舒心的好感空間。

巴黎香奈兒珠寶腕表旗艦店將翻新 2022年華麗回歸

香奈兒女士於1932年，應鑽石商的邀請，以服裝設計師的身份，首度跨界創作了「Bijoux de Diamants 鑽石珠...

LINE TV 數位劇場 限時免費觀看，讓你過年挺有藝思！

過年返鄉待在家好無聊？平常工作太忙沒時間追劇嗎？LINE TV數位劇場歡慶農曆新年，2月11日至2月13日限時推出免費觀看活動，包括「故事工廠」膾炙人口作品：由朱德剛、黃嘉千、杜詩梅演出的愛情喜劇《3個諸葛亮》，以解開密室遊戲為主題的《莊子兵法》，以及「蘋果劇團」的兒童親子劇《英雄慢半拍》，超適合闔家觀賞的特定片單，讓你三天線上免費觀看，從除夕到大年初二都挺有藝思！

熱熱出爐更昇華！過年激推「甜又暖」甜點禮盒

2021農曆年即將到來，期間更恰逢西洋情人節，特別的日子陪伴特別的人，記得伴手禮可是要好好挑選，才能在重要時刻畫龍點睛，留下甜甜暖暖的印象！

台中走春哪裡趣？古馳珠寶腕表專賣店台中大遠百新登場

這個新年，想要走春、又想為全身行頭添購閃亮造型？古馳（GUCCI）於台中大遠百TopCity的珠寶腕表專賣店全新改裝完成...

Anna Shay也熱愛！Boucheron全新Quatre珠寶 自由混搭

什麼是自由？自由可以是任性、可以是創意，自由更是不為現時或想像力拘束、創造出流動豐盛的精彩。日前Netflix播出真人實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。