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LINE TV 數位劇場 限時免費觀看，讓你過年挺有藝思！
過年返鄉待在家好無聊？平常工作太忙沒時間追劇嗎？LINE TV數位劇場歡慶農曆新年，2月11日至2月13日限時推出免費觀看活動，包括「故事工廠」膾炙人口作品：由朱德剛、黃嘉千、杜詩梅演出的愛情喜劇《3個諸葛亮》，以解開密室遊戲為主題的《莊子兵法》，以及「蘋果劇團」的兒童親子劇《英雄慢半拍》，超適合闔家觀賞的特定片單，讓你三天線上免費觀看，從除夕到大年初二都挺有藝思！
年節期間免不了被問到「適婚年齡」的惱人問題，取材自電視劇《徵婚啟事》的互動式脫口秀喜劇《徵婚起笑》，「好好笑女孩」以另類的方式，一針見血的道盡適婚男女的窘境。上週甫推出的魔幻寫實作品《屋簷下》，描述過節的圍爐時刻，一家人各自帶著秘密歸來，「動見体」透過戲謔的手法探討失業、外遇、同志出櫃、親子偏心等現代家庭問題，全劇看似荒謬卻有警世寓意。
2020年受到新冠肺炎的肆虐，堪稱史上最想快轉的一年，讓許多藝文演出受到疫情衝擊，故事工廠《再見歌廳秀》台北場也是被迫延期，但為了讓劇組持續保持最佳狀態，首度嘗試無觀眾正式演出，同時安排了五台攝影機同步攝錄高規格錄影。此劇由國家文藝獎劇作家紀蔚然及導黃致凱聯手，網羅實力派演員陳慕義、高玉珊，加上洪都拉斯，再現台灣曾紅極一時的歌廳秀興衰史，大年初一也將在數位劇場熱鬧登場！
LINE TV數位劇場每週四定期更新，目前已上架多達三十部節目，集結台灣原創舞台劇、音樂劇、脫口秀、舞蹈表演、親子兒童劇等多元類型演出，題材含括愛情、親情、社會議題等，也包含劇團封箱之作，只有線上看得到。現在加入訂閱看到飽，一部片平均不到10元，24小時隨選隨看，提供給你不需出門也能欣賞到精彩的藝文節目！更多精彩內容，歡迎加入「數位劇場」Facebook粉絲專頁。
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