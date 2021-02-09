快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE TV 數位劇場 限時免費觀看，讓你過年挺有藝思！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
故事工廠《再見歌廳秀》年節三天線上免費觀看。圖／聯合數位文創提供
故事工廠《再見歌廳秀》年節三天線上免費觀看。圖／聯合數位文創提供

過年返鄉待在家好無聊？平常工作太忙沒時間追劇嗎？LINE TV數位劇場歡慶農曆新年，2月11日至2月13日限時推出免費觀看活動，包括「故事工廠」膾炙人口作品：由朱德剛、黃嘉千、杜詩梅演出的愛情喜劇《3個諸葛亮》，以解開密室遊戲為主題的《莊子兵法》，以及「蘋果劇團」的兒童親子劇《英雄慢半拍》，超適合闔家觀賞的特定片單，讓你三天線上免費觀看，從除夕到大年初二都挺有藝思！

年節期間免不了被問到「適婚年齡」的惱人問題，取材自電視劇《徵婚啟事》的互動式脫口秀喜劇《徵婚起笑》，「好好笑女孩」以另類的方式，一針見血的道盡適婚男女的窘境。上週甫推出的魔幻寫實作品《屋簷下》，描述過節的圍爐時刻，一家人各自帶著秘密歸來，「動見体」透過戲謔的手法探討失業、外遇、同志出櫃、親子偏心等現代家庭問題，全劇看似荒謬卻有警世寓意。

2020年受到新冠肺炎的肆虐，堪稱史上最想快轉的一年，讓許多藝文演出受到疫情衝擊，故事工廠《再見歌廳秀》台北場也是被迫延期，但為了讓劇組持續保持最佳狀態，首度嘗試無觀眾正式演出，同時安排了五台攝影機同步攝錄高規格錄影。此劇由國家文藝獎劇作家紀蔚然及導黃致凱聯手，網羅實力派演員陳慕義、高玉珊，加上洪都拉斯，再現台灣曾紅極一時的歌廳秀興衰史，大年初一也將在數位劇場熱鬧登場！

「蘋果劇團」兒童親子劇「英雄慢半拍」年節三天線上免費觀看。圖／聯合數位文創提供
「蘋果劇團」兒童親子劇「英雄慢半拍」年節三天線上免費觀看。圖／聯合數位文創提供

LINE TV數位劇場每週四定期更新，目前已上架多達三十部節目，集結台灣原創舞台劇、音樂劇、脫口秀、舞蹈表演、親子兒童劇等多元類型演出，題材含括愛情、親情、社會議題等，也包含劇團封箱之作，只有線上看得到。現在加入訂閱看到飽，一部片平均不到10元，24小時隨選隨看，提供給你不需出門也能欣賞到精彩的藝文節目！更多精彩內容，歡迎加入「數位劇場」Facebook粉絲專頁

劇場 親子 愛情

延伸閱讀

最多可達5000人 台灣LINE社群可自建全新社群聊天室了

北藝首次董事會 王孟超任首屆執行長

開工日優惠一波波！奎克咖啡連5天「買一送一」快筆記

LINE社群新增主頁專屬入口 聊天室新功能搶曝光

相關新聞

溫醇清雅 慢享生活

27 坪的居宅在不動格局的前提下，安禾設計秉持「化繁從簡」的構思，脫離淺顯的風格化路線，轉以多元的彈性機能，著重於呈現舒服又舒心的好感空間。

巴黎香奈兒珠寶腕表旗艦店將翻新 2022年華麗回歸

香奈兒女士於1932年，應鑽石商的邀請，以服裝設計師的身份，首度跨界創作了「Bijoux de Diamants 鑽石珠...

LINE TV 數位劇場 限時免費觀看，讓你過年挺有藝思！

過年返鄉待在家好無聊？平常工作太忙沒時間追劇嗎？LINE TV數位劇場歡慶農曆新年，2月11日至2月13日限時推出免費觀看活動，包括「故事工廠」膾炙人口作品：由朱德剛、黃嘉千、杜詩梅演出的愛情喜劇《3個諸葛亮》，以解開密室遊戲為主題的《莊子兵法》，以及「蘋果劇團」的兒童親子劇《英雄慢半拍》，超適合闔家觀賞的特定片單，讓你三天線上免費觀看，從除夕到大年初二都挺有藝思！

熱熱出爐更昇華！過年激推「甜又暖」甜點禮盒

2021農曆年即將到來，期間更恰逢西洋情人節，特別的日子陪伴特別的人，記得伴手禮可是要好好挑選，才能在重要時刻畫龍點睛，留下甜甜暖暖的印象！

台中走春哪裡趣？古馳珠寶腕表專賣店台中大遠百新登場

這個新年，想要走春、又想為全身行頭添購閃亮造型？古馳（GUCCI）於台中大遠百TopCity的珠寶腕表專賣店全新改裝完成...

Anna Shay也熱愛！Boucheron全新Quatre珠寶 自由混搭

什麼是自由？自由可以是任性、可以是創意，自由更是不為現時或想像力拘束、創造出流動豐盛的精彩。日前Netflix播出真人實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。