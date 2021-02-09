LINE TV 數位劇場 限時免費觀看，讓你過年挺有藝思！

過年返鄉待在家好無聊？平常工作太忙沒時間追劇嗎？LINE TV數位劇場歡慶農曆新年，2月11日至2月13日限時推出 免費觀看活動 ，包括「故事工廠」膾炙人口作品：由朱德剛、黃嘉千、杜詩梅演出的愛情喜劇《3個諸葛亮》，以解開密室遊戲為主題的《莊子兵法》，以及「蘋果劇團」的兒童親子劇《英雄慢半拍》，超適合闔家觀賞的特定片單，讓你三天線上免費觀看，從除夕到大年初二都挺有藝思！

年節期間免不了被問到「適婚年齡」的惱人問題，取材自電視劇《徵婚啟事》的互動式脫口秀喜劇《徵婚起笑》，「好好笑女孩」以另類的方式，一針見血的道盡適婚男女的窘境。上週甫推出的魔幻寫實作品《屋簷下》，描述過節的圍爐時刻，一家人各自帶著秘密歸來，「動見体」透過戲謔的手法探討失業、外遇、同志出櫃、親子偏心等現代家庭問題，全劇看似荒謬卻有警世寓意。

2020年受到新冠肺炎的肆虐，堪稱史上最想快轉的一年，讓許多藝文演出受到疫情衝擊，故事工廠《 再見歌廳秀 》台北場也是被迫延期，但為了讓劇組持續保持最佳狀態，首度嘗試無觀眾正式演出，同時安排了五台攝影機同步攝錄高規格錄影。此劇由國家文藝獎劇作家紀蔚然及導黃致凱聯手，網羅實力派演員陳慕義、高玉珊，加上洪都拉斯，再現台灣曾紅極一時的歌廳秀興衰史，大年初一也將在數位劇場熱鬧登場！

「蘋果劇團」兒童親子劇「英雄慢半拍」年節三天線上免費觀看。圖／聯合數位文創提供