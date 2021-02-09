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Anna Shay也熱愛！Boucheron全新Quatre珠寶 自由混搭

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron，Quatre Classique系列耳環，白金、黃金和玫瑰金750材質、棕色PVD、鑲嵌50顆圓鑽約0.36克拉，31萬2,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Quatre Classique系列耳環，白金、黃金和玫瑰金750材質、棕色PVD、鑲嵌50顆圓鑽約0.36克拉，31萬2,000元。圖 / Boucheron提供。

什麼是自由？自由可以是任性、可以是創意，自由更是不為現時或想像力拘束、創造出流動豐盛的精彩。日前Netflix播出真人實境秀節目「璀璨帝國」，其中混血名媛Anna Shay熱愛的法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron），近日便推出全新Quatre系列珠寶新品，以不受材質、顏色、紋樣拘束的混搭形式，展現自由精神。

2021開春第一季，Boucheron喊出「FREESTYLE IS OUR STYLE」口號，從不一致的關聯中達成和諧，自成獨特、兼容並蓄的實驗奢華精神。四種經典的紋飾：羅緞直線刻紋 (Grosgrain）、鑽石圈、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris），從2004年初次問世，除了閃耀結合玫瑰金、白金、黃K金等貴金屬，近年更大膽混搭白色、咖啡色或紅色陶瓷，展現出來自巴黎珠寶世家的天馬行空與浪漫精神。

品牌曾於2019年推出隨性的Quatre Radiant系列耳扣，今年再有2款不同尺寸的Quatre Classique與1款Quatre White耳扣，展現自由造型趣味；想展現隨手翻轉時的奢華風采？另還有一枚新推出的Quatre Classique系列單鑽手環結合黃金、白金和玫瑰金750材質、棕色PVD，並鑲嵌1顆圓形切割鑽石約0.01克拉，訂價約10萬元有找，相較寶詩龍動輒六位數起跳的平均單價，讓小資族也能輕鬆入手奢華。

Boucheron喊出「FREESTYLE IS OUR STYLE」口號，從不一致的關聯中達成和諧，更可與不同顏色、風格的造型穿搭完美融入。圖 / Boucheron提供。
Boucheron喊出「FREESTYLE IS OUR STYLE」口號，從不一致的關聯中達成和諧，更可與不同顏色、風格的造型穿搭完美融入。圖 / Boucheron提供。
Boucheron深受混血名媛Anna Shay熱愛，近日便推出全新Quatre系列珠寶新品，以不受材質、顏色、紋樣拘束的混搭形式，展現自由精神。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
Boucheron深受混血名媛Anna Shay熱愛，近日便推出全新Quatre系列珠寶新品，以不受材質、顏色、紋樣拘束的混搭形式，展現自由精神。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
Quatre White系列耳夾結合貴金屬與具有巴黎飾紋（Clou de Paris）的白陶瓷，呈現高貴的現代魅力。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
Quatre White系列耳夾結合貴金屬與具有巴黎飾紋（Clou de Paris）的白陶瓷，呈現高貴的現代魅力。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
Boucheron新品Quatre Classique系列單鑽手環結合黃金、白金和玫瑰金750材質、棕色PVD，並鑲嵌1顆圓形切割鑽石約0.01克拉，訂價約61,500元，讓小資族也能輕鬆入手奢華。圖 / Boucheron提供。
Boucheron新品Quatre Classique系列單鑽手環結合黃金、白金和玫瑰金750材質、棕色PVD，並鑲嵌1顆圓形切割鑽石約0.01克拉，訂價約61,500元，讓小資族也能輕鬆入手奢華。圖 / Boucheron提供。

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