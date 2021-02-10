台韓IP正版授權！主題展結合快閃店 年節好康松菸開放

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聯合新聞網 / 聯合數位文創
「好想兔五週年快閃」首度公開的巨型「想兔造型扭蛋機」高度一米六，年節期間邀民眾試手氣。圖／聯合數位文創提供
「好想兔五週年快閃」首度公開的巨型「想兔造型扭蛋機」高度一米六，年節期間邀民眾試手氣。圖／聯合數位文創提供

插畫、設計師正版周邊商品推陳出新，每每出現都能造成排隊風潮，尤其是現正在松菸開放的韓國知名設計團隊「黏黏怪物研究所」及台灣原創插畫「好想兔」，開幕後即讓民眾瘋狂搶購，過年期間更釋出好康回饋，與粉絲一起「犇」向新年。

「好想兔五週年快閃」除了眾多原創商品外，限定圍裙、抱枕等超過十項新商品已全新上架，現場更有首度公開的「快閃限定好想兔一番賞」活動，巨型一米六高想兔造型扭蛋機邀請民眾試手氣！另外推出七種限量的優惠組合，超值好康呼籲粉絲盡早入手。這次的「好想兔」也將ＬINE熱門貼圖打造成不同場景，讓你拍到不想走；「黏黏怪物研究所（SML）」則是以主題展覽結合快閃店，規劃八大展區邀請民眾「變身怪物」，除了拍照之外互動體驗讓展覽趣味度更高，為了新年應景，過年期間著紅色衣物至現場可享展覽購票優惠，免費入場的快閃店也同步推出限量新年福袋，滿足每一個喜愛SML的「小怪物」們！詳情請關注活動官方粉絲團。

由聯合數位文創主辦之「好想兔五週年快閃-好想邀你來作客」即日起至三月廿一日於松菸南向辦公廳舍1樓開放免費入場；「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」即日起至四月四日於松菸1號倉庫展出，購票請上 udn售票網或ibon、博客來、全家，大宗優惠方案及客服請洽服務專線02-7721-6955（週一至週日 09:00-18:00）。

快閃 松菸

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